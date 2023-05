Moje babička sklízí každý rok obrovské cukety. A to nemá ani zahrádku!

Nezapomeňte si letos vypěstovat cukety. Tento druh zeleniny je téměř nepostradatelný v letní kuchyni - a to nejen na grilování. Pro svoji neutrální chuť se hodí jak na sladké, tak na slané dobroty. Myslíte, že na ni, pro její velký vzrůst, nemáte místo? My vám poradíme, jak cukety pěstovat nejen na záhoně, ale i v nádobách třeba na balkoně?

Výsev cukety

Semena vyséváme do pěstebních koflíků se substrátem v první polovině dubna. Dbáme na to, aby půda byla vlhká a nevyschla. Na začátku klíčení potřebuje cuketa teplo. Jakmile rostlinka povyroste, snížíme teplotu, aby zbytečně nevyháněla do výšky a nevysilovala se.

Jak pěstovat cukety od semínka po sklizeň? Podívejte se na video z YouTube kanálu Zahrada pro radost:

Výsadba

Výsadbu sazenic neuspěcháme. Počkáme na druhou polovinu května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Cuketa, díky své velikosti, potřebuje dobře vyhnojenou půdu a dostatečnou zálivku. Tyto podmínky nabízí výsadba na kompost. Cukety je možné pěstovat také ve větších nádobách s objemem nejméně 30 litrů a více. Nádoba musí mít odtokové otvory na odplavení přebytečné vody, aby se rostliny neutopily. Využijte k výsadbě například starou vaničku, sud nebo velké hrnce.

Pokud mají cukety vhodné podmínky, nabídnou nám velkou úrodu. Zdroj: shutterstock.com

Navrstvíme výživu

Aby rostliny měly dostatečné množství živin, na dno pěstební nádoby rozložíme nasečené kopřivy. Na ně navršíme posečenou trávu, hodí se přidat výhřevný koňský hnůj. Nakonec nasypeme substrát obohacený trochou dřevěného popela.

Ochrana před škůdci

Cuketu zasadíme, zalejeme a okolí zamulčujeme hrubým materiálem. Plzák španělský si rád na mladé cuketě pochutnává. Miluje především květy. Mulčem ze slámy, hrubého štěrku, rozdrcených šišek, smrkového jehličí nebo z vaječných skořápek ožeru zabráníme.

Opylení květů

Zdatnými opylovači jsou nejen včely, ale především čmeláci. Ti dokonce v květech přespávají. Pokud ovšem máte pocit, že hmyz rostlinu málo navštěvuje, můžete sami štětečkem přenést pyl. Květy, které jsou na dlouhé stopce, jsou samčí, a ty, které jsou baculatější a mnohdy mají již násadu malých cuket, jsou samičí.

Úroda

Pokud mají cukety vhodné podmínky, nabídnou nám velkou úrodu. Mnohdy nestačíme zpracovat sklizené cukety, a už dorůstají nové. Nejchutnější plody mají velikost 15 – 20 cm. Takto mladé cuketky neloupeme a konzumujeme je i se slupkou. U větších je třeba slupku odstranit.

Zahnívání plodů

Někdy se stane, že prvním plodům uhnívají konce. Na vině může být moc kyselá půda. Připravíme si zálivku z dřevěného popela nebo hrst popela opatrně zapravíme ke kořenům.Vlhké počasí, bohatá zálivka, i to může být důvod k zahnívání konců cuket. V tom případě uberme na vydatnosti zálivky a jednotlivé cukety podložme například dřevěnými špalíčky, aby plody neležely na mokré půdě.

Nebezpečný jed

Tykvovitá zelenina, okurky a melouny mohou obsahovat toxin kukurbitacin, který rostliny produkují na ochranu před býložravci. Tento toxin je jedovatý i pro člověka. Otrava může být fatální. Proto se doporučuje, abychom nejdříve tyto plodiny ochutnali. Pokud jsou hořké, sousto nepolykejte a raději ho vyplivněte. V zájmu zachování zdraví tyto plody nekonzumujte.

Smyslové vjemy

Při ranní procházce po zahradě se určitě zastavíme u krásně rozkvetlých květů cuket a dýní. Ve květech ještě vyspávají čmeláci, kteří se neobtěžují s návratem do svých hnízd. Všimněte si, že květy po ránu omamně voní.

Co s nadílkou cuket?

Sezona cuket je dost dlouhá na to, abychom vyzkoušeli mnoho receptů. Využijeme je na přílohu ke grilovanému masu nebo sladkou buchtu. Hodí se do leča, rajčatového suga. To vše jsou známé možnosti zpracování.

Náš tip: Cuketu nakrájíme na kousky a zavaříme v sladkokyselém nálevu namísto okurek nakladaček.

