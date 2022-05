Cukety zvládne pěstovat i úplný začátečník: Vyhněte se ale těmto chybám

Cukety jsou oblíbenou a vyhledávanou plodovou zeleninou, kterou můžete sklízet po celé léto až do podzimu. Stačí jen vědět, jak na jejich pěstování a nedopouštět se zbytečných omylů.

Původem středomořská cuketa na našich jídelníčcích s přehledem zdomácněla a v současné době si ji chce na zahrádce pěstovat skoro každý. Jde o vzdálenou příbuznou klasické dýně, jejíž podlouhlý zelený kultivar podobný okurce byl vyšlechtěn v Itálii. Víte jakou má přezdívku? Královna zeleniny! Je naprosto nenáročná a její pěstování zvládne i začátečník. Bude vás těšit bohatá úroda v průběhu celé letní sezóny a slastný pocit její nezaměnitelné chuti v mnoha prvotřídních pokrmech.

Cuketa má svůj příběh

Cuketa je kultivarem jednoleté rostliny, která se řadí k tykvi obecné (Cucurbita pepo). Je těsně příbuzná s patisony a dalšími tykvemi. Její původ je ve Střední Americe, odkud v souvislosti s kolumbovskými výpravami doputovala během 15. století i k nám do Evropy. Cuketa z ní byla poté vyšlechtěna v Itálii a i její název je odvozen z italského „zucca“ neboli tykev. U nás se jí říká většinou cuketa nebo cukína. Ačkoliv z hlediska kulinářského se cuketa považuje za zeleninu, z hlediska botanického je cuketa ovoce.

Nejlepší období pro výsadbu cuket je po „zmrzlých mužích“, tedy druhá polovina května. Zdroj: shutterstock.com

Cuketa a její výživové hodnoty

Cuketa je z 90 % tvořena vodou a je tak velice vhodnou potravinou při redukčních dietách. Má velmi nízké množství kalorií, pouhých 19 kcal na 100 g cukety. Je v ní obsažen provitamín A a E, vitamíny skupiny B a minerální látky jako draslík, fosfor, vápník či hořčík. Cukety jsou také bohatým zdrojem železa, fluoru, mědi a zinku.

Vysaďte cukety ve správné době

Nejlepší období pro výsadbu cuket je období po „zmrzlých mužích“, tedy druhá polovina května. Výsev můžete provést přímo do zeminy, jestliže se její teplota pohybuje kolem 16 °C. V případě, že si chcete cukety předpěstovat, vysejte je doma 2 až 3 týdny před možnými jarními mrazy do rašelinových květináčů.

Dejte cuketám dostatečný prostor a slunce

Vždy při výsadbě myslete na to, že cukety potřebují ke svému zdravému vývoji dostatek místa. Co se týká vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami, ideálně řešte hnízda, která budou mít k dispozici plochu cca 80 x 100 cm. Cuketa se solidně rozrůstá a při menším prostoru by se vytvořila doslova džungle. Tím pádem i skvělý základ pro plíseň a houby. Cuketa miluje sluníčko, při teplotě pod 10 °C roste pomaleji. A vegetační doba do výsevu? Zhruba 40 dní.

Pěstujte rovnou na kompostu

Cuketám se nebude dařit v písčité a jílovité půdě. Nejlépe porostou v hlinité půdě s dostatkem živin, s velkou dávkou kompostu. Dokonce se vyplatí, pěstovat cukety rovnou na kompostu, tam se jim bude dařit nejlépe.

Špatně provedená zálivka může cukety zničit

Během zálivky byste měli být opatrní, abyste zbytečně nepotřísnili cuketám listy. Mnoho rostlin tak přijde ke zbytečné újmě. Mokré listy se snadno na slunci spálí a rostlina poté přestává i plodit. Lepší je vydatná zálivka jednou za několik dní, než mírná zálivka každý den. Cukety vždy zalévejte ke kořenům a vždy tak akorát, aby nebyly přemokřené.

Průběžná sklizen je lepší než jednorázová

Pro cukety je nejlepší postupná sklizeň. Uštipujte nebo odřezávejte plody, které jsou mladé a ve velikosti tak do 20 cm délky. Nečekejte tedy zbytečně na okamžik, kdy budete sbírat všechny cukety najednou. Většinou každá rostlina cukety produkuje během své vegetační sezóny několik cuket týdně! Sklízejte je proto opravdu často. Příliš velké cukety mají velká semínka, a hlavně už nejsou tak chutné jako menší plody. Díky včasnému sklízení je dokonce můžete konzumovat i s kůží, bez nutnosti loupání. Cukety můžete skladovat ve sklepě i v lednici, nebo rovnou zpracovávat.

Pro cukety je nejlepší postupná sklizeň. Uštipujte nebo odřezávejte plody, které jsou mladé a ve velikosti tak do 20 cm délky. Zdroj: shutterstock.com

Tip na bohatší úrodu?

Pokud se vytvoří bujný porost, opatrně uřízněte několik listů. Cukety se vám nejen rozrostou, ale budou více plodit.

Vyzrajte na slimáky

Nenechte si úrodu zničit slimáky, cukety mají obzvlášť v oblibě. Položte kolem rostlin větvičky nějakého jehličnatého stromu jako například borovice, smrk, jedle. Slimáci se tak vašim cuketám budou muset vyhnout a nechají plody a listy na pokoji.

