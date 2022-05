Cukety nebudete stíhat sbírat: Osvědčené tipy italských pěstitelů

Naše podmínky nedovolují dvojí sklizeň cuket jako v Itálii, určitě je však možné poučit se u profíků z jižních zemí. Italové mají pěstování cuket zmapováno s detailní přesností, proč nevyužít jejich zkušeností? Jak pěstovat cukety podle italského návodu?

Pěstujte cukety jako profíci v Itálii

Je jisté, že ne Pankrác, Servác a Bonifác, ale spíše úplně jiní svatí značí v Itálii poslední chladné dny. Samozřejmě chladu je potřeba vyhnout se kdekoli. V době výsevu do půdy nebo výsadby předpěstovaných sazenic by teploty rozhodně neměly klesat pod 15 °C.

Místo, kde budete cukety pěstovat, zvolte také podle oslunění. Cukety budou mít ideální světelné podmínky na stanovišti s 6 až 10 hodinami slunečního svitu. Vhodná je také ochrana proti silnému větru.

Setí a vysazování cuket

Cukety se sejí po dvou až třech semínkách či vysazují jako předpěstované sazenice do dolíků vzdálených zhruba 80 cm. Nejlepší půdu zajistíte cuketám, pokud ji obohatíte kompostem. Co se týče pH, to by se mělo pohybovat mezi 6,0 až 7,5, což označuje neutrální podmínky. Cukety nezalévejte na list, ale svlažujte jen půdu. Nejlepší je dešťová či odstátá voda a použití organických hnojiv s vyšším obsahem dusíku.

Cuket je velké množství druhů. Vypěstujte několik a ochutnejte rozdíly. Zdroj: profimedia.cz

Vypěstujte si první cukety už za měsíc

Pro dobrou výnosnost můžete květy cuket opylovat. Stejně jako okurky, i cukety mají samčí a samičí květy. Opylení je možné utrhnutým samčím květem, jehož tyčinky otřete o vnitřní část samičí květů, které budou plodit. Na pomoc si můžete vzít také štěteček nebo vatovou tyčinku.

V Itálii je možné sklízet cukety už za 35 až 55 dnů. Obvykle takhle rychle sklízíme u nás jen specifické rané odrůdy, mezi které patří například Ambassador, Black Beauty nebo Neffertiti.

Cukety se obvykle sklízejí ještě mírně nedozrálé. Jejich tvrdá slupka a velká semena nejsou pro konzumaci žádoucí. Proto se běžně sklízejí menší plody, které mají ještě měkkou slupku. Dužnina je máslová a jemná. U malých podtržených cuket se konzumují také nedozrálá semena i středy plodů, protože jsou stejně lahodné jako zbytek zeleniny. Taková cuketa se konzumuje celá, není ji nutné loupat, ani odstraňovat střed.