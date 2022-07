Jak využít při pěstování cuket prášek do pečiva: Trik pro šťavnatější plody

Máte pěstování cuket v malíku? Víte, jak docílit toho, aby byly cukety vždy skvělé a šťavnaté? Naučte se používat prášek do pečiva. Překvapivě zrovna prášek do pečení je přesně to, co vaše cukety ocení.

Cukety se u nás pěstují o sto šet

Cukety jsou u nás oblíbené plody, které mnozí pěstují nebo zkoušeli pěstovat. Cukety samotné jsou však také často zatracované a považované za mdlé, tvrdé a plné pecek, které je nutné odstranit. Aby byly cukety skutečně šťavnaté a máslové, musíte je sklidit včas. Častým nešvarem je pěstování co největšího plodu, který však nebývá stejně chutný jako mladé šťavnaté plody, které ještě nemají semena plně dozrálá, a proto je lze konzumovat celé. Klidně je můžete přirovnat k okurkám, které také není dobré sklízet přezrálé.

Cukety sklízejte nepřezrálé. Zdroj: profimedia.cz

Cukety ocení prášek do pečiva

Pro podporu šťavnatosti plodů a chuťové vyzrálosti však existuje také trik s práškem do pečiva, respektive se sodou. Jedlá soda je totiž právě surovinou, kterou se hodí používat také na zahradě, a nejen na zadělání perníčků. Soda se často používá do postřiků proti škůdcům na zahradě. Ale jak a kdy ji přidat do zálivky?

Během a po odkvětu je ten správný čas pro použití prášku do pečiva. Zdroj: shutterstock.com

Zalévejte cukety vodu a práškem do pečiva

Do deseti litrů teplé vody stačí rozmíchat 3 balíčky kypřicího prášku nebo lžíci jedlé sody a tímto roztokem můžete zalévat. Roztok se hodní nejen pro cukety, ale také rajčata, okurky či lilky. Zahrádkáři, kteří tento trik používají, doporučují nalít ke každé rostlině zhruba půl litru roztoku. Ideální dobou použití této zálivky je období po odkvětu, kdy je třeba podpořit tvorbu plodů.

Cukety jsou díky této zálivce šťavnatější a chutnější, nicméně stále platí, že byste je neměly nechávat přezrát.