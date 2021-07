Jak poznáte, že je cuketa zralá a připravená ke sklizni. Většina lidí to neví

Cukety jsou dnes velmi populární zeleninou a právě začíná jejich sezóna. Těšíte se na bohatou sklizeň? Vyvarujte se zbytečných chyb během sběru a vaše úroda bude ještě bohatší, než jste si mysleli!

Původ cuket

Oblíbená tykev obecná (Cucurbita pepo) se u nás zabydlela tak, že ji má na své zahradě kde kdo. Jedná se o odrůdu jednoleté plodové zeleniny, která pochází ze Střední Ameriky. Ovšem cuketa je evropského původu a vznikla šlechtěním v Itálii. Jednou z nejběžnějších odrůd je Nefertiti (Cucurbita pepo). Cuketám se u nás také často říká cukíny a oba názvy mají původ v italském výrazu pro tykev: zucca. V Itálii většinou používají ženskou zdrobnělinu slova v množném čísle zucchine, zatímco v anglicky mluvících zemích používají mužskou zdrobnělinu zucchini či zucchetti. A drobná zajímavost? Ačkoliv se z kulinářského hlediska cuketa považuje za zeleninu, z botanického pohledu je cuketa ovoce.

Odrůdy cuket bývají žluté, černé, pruhované, ale i světle či tmavě zelené a bělavé. Zdroj: shutterstock.com

Druhy cuket

Na českých zahrádkách se nejčastěji pěstují cukety s tmavě zelenými plody. Současný trh však nabízí spousty dalších odrůd, které mají poměrně netradiční zabarvení nebo neobvyklý tvar plodů. Vypěstovat si tak můžete cukety nejen žluté, černé, pruhované, ale i světle či tmavě zelené a bělavé. Barva slupky však nemá vliv na barvu dužiny, která je pokaždé zelenkavě bílá. Tvary cuket jsou také různorodé, nejběžnější jsou podlouhlé cukety, kulaté nebo kyjovité. Všechny druhy mají tmavozelené listy na dlouhých řapících a květy bývají tmavě žluté s pěti okvětními lístky.

Květy cuket bývají tmavě žluté s pěti okvětními lístky. Zdroj: shuttestock.com

Cuketa je plná zdraví prospěšných látek a s minimem kalorií

Cuketa je z 90% tvořena vodou a obsahuje provitamín A, vitamín E a vitamíny skupiny B. Kromě toho je bohatá na vlákninu, sacharidy i minerální látky, především vápník, hořčík, draslík a fosfor. Cuketa je i zdrojem železa, mědi, fluoru a zinku. Sodíku obsahuje pouze velmi malé množství. Je vhodnou potravinou při redukčních dietách, protože má jen nízké množství kalorií, a sice pouhých 19 kcal na 100g vařené cukety.

Správná péče přinese nekonečné množství cuket až do podzimu

Cuketa je přezdívaná jako královna zeleniny, protože je velice nenáročná na pěstování a zvládne to i úplný začátečník. Stačí ji dát jen příznivé podmínky k růstu a pečlivou péči během úrody a sklizně.

Cuketám vyhovuje půda bohatá na živiny a pravidelná zálivka. Zdroj: shutterstock.com

Základem je výběr správného místa

Cuketám se daří na slunném stanovišti, takže jim dopřejte jižní či jihozápadní část vašeho pozemku, kde budou chráněny před silným větrem. Skvěle rotou i na kompostu.

Dejte cuketám vhodnou zálivku, zeminu i živiny, odmění se vám bohatou úrodou

Cuketám vyhovuje půda bohatá na živiny a pravidelná zálivka, kterou je nutné aplikovat zespodu. Dbejte na to, abyste zbytečně nenamočily listy. Mohlo by to způsobit jejich zahnívání a vznik nebezpečných plísní. A jeden tip? Rostoucí plody podložte slámou, pilinami, prkénkem či dlaždicí, aby na vlhké zemi nezačaly plesnivět.

Vyplatí se přihnojovat je už brzy po zasazení a také ve fázi před květem či během kvetení, aby měly dost energie na tvorbu plodů. Vhodná je směs 1 šálku dřevěného popela rozmíchaného v 10 litrech vody a pak už stačí jen rostliny zalít. Poté se hnojení doporučuje zhruba každých 10 dní během tvorby plodů.

Sklízejte správně

Nejlepší jsou ke sběru cukety, které jsou tak 7 až 15 cm dlouhé, protože menší plody jsou chutnější a křehčí. Doporučuje se odříznout je od rostliny nožem a nechat na nich několik centimetrů dlouhou stopku. Cuketa vám pak vydrží v chladu až několik týdnů. U později vysetých rostlin může sklizeň probíhat až do pozdního podzimu. Jakmile však teploty klesnou pod 4 °C, plody teplomilných cuket ztrácejí na kvalitě a mohou mít poškozenou slupku. Proto je třeba cukety sklidit včas, případně rostliny chránit netkanou bílou textilií.

Nejlepší jsou ke sběru malé cukety. Zdroj: shuttestock.com

Aby mohla cuketa bohatě plodit, je potřeba sklízet její plody včas a nenechat je zbytečně přerůstat. Mladé plody totiž nemají tak vyvinutá semínka a jejich slupka je měkká. Pokud si však chcete danou odrůdu cukety vysít i v příštích letech, nechte alespoň jeden plod plně dozrát. Bude obsahovat mnoho semen, která můžete snadno použít v příštím roce k výsadbě.

Jak poznáte, že už jsou cukety opravdu zralé?

Udělejte jednoduše zkoušku. Stačí zarýt nehtem do plodu. V případě, že je cuketa měkká, jak máslo je vhodná k opečení. Jestliže je tužší a lehce vám při testu skřípe pod nehtem, použijte ji na nákyp, pečenou buchtu či ke smažení. Nestihly jste někdy včas cukety posbírat a některé vám lehce přerostly? Udělejte z nich třeba cuketové placky či cuketovou kaši.

