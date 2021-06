První pomoc pro květiny poškozené krupobitím nebo deštěm. Co je zachrání?

Letní vedro a modrá obloha se za několik málo minut může proměnit v ničivou zkázu. Prudký liják nebo kroupy neušetří žádnou rostlinu, které jim stojí v cestě. Jak škodám na zahrádce předejít a jak květiny zachránit?

Zdroje: www.ahaonline.cz, zahradnickakucharka.cz

Letní bouřka přichází často nečekaně. Jak se rychle přižene, tak se také odežene. Jenže prudký vítr, kroupy a déšť rostlinám nesvědčí. Ať už jde o zahrádku nebo balkonovky. Jsou polámané, roztrhané nebo se najednou objevily na zemi.

Jak předejít škodám

Kroupy děsí nejenom majitelé aut, ale také zahrádkáře. I když se útoku ledových kuliček nedá vyhnout, lze rozsáhlým škodám předejít pomocí sítí natažených přes záhony. Musí být však pevně ukotvené, aby pružily a kroupy se od nich odrazily pryč. Nárazový vítr škodí především ovocným stromům a vyšším rostlinám. Ty můžete ochránit pomocí větrolamu z bambusu nebo propletených větví. Aby nepadalo zralé ovoce na zem a nepotlouklo se, pravidelně stromy kontrolujte a průběžně úrodu sklízejte. Posledním viníkem, který poškozuje zahrádku nebo květiny v truhlíku, je déšť. Liják může polámat stonky a voda vyplavit úrodnou půdu nebo vytvořit kaluže. Zabráníte tomu, když kolem záhonu vykopete drenážní strouhy a rostliny zasadíte dostatečně hluboko, aby je voda nevyplavila.

Natažená síť chrání před kroupami. Zdroj: tchara/Shutterstock.com

První pomoc po bouřce

Po přívalovém dešti je nutné jednat co nejrychleji. Rostliny nejsou v dobrém stavu a mohou je napadnout různé nebezpečné choroby. Pokud nejsou poškozeny listy a stonky, měly by se brzy zregenerovat.

Jak rostliny zachránit

Nejdřív je nutné ostříhat nebo jemně otrhat všechny poškozené listy a květy. Pokud byste to neudělali, rostlinné zbytky by začaly zahnívat a plísně by napadly zbytek rostliny. Odstraňte tedy vše, co je poškozené. Může se stát, že rostlinu „oškubete" až na polovinu. Měla by se však zotavit. Rány po odstřižení listů a květů ošetřete například skořicí a preventivně je postříkejte přípravkem proti houbovým chorobám.

Letní déšť není jen romantický. Zdroj: Zhukovskaya Elena/Shutterstock.com

Déšť a květiny

S největší pravděpodobností déšť u květin v truhlíku, ale i v záhoně, odplavil zeminu. Nezapomeňte ji tedy dosypat. Také snižte zálivku. Rostliny jsou přepité a hrozilo by zahnívání kořenů. Také se zmenšila listová plocha, která svým povrchem vydává méně vody. Po cca týdnu až 14 dnech můžete rostlinám dopřát kvalitní hnojivo. Po celou dobu sledujte jejich stav. Stále mohou být náchylné na plísňová onemocnění.