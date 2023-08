Líhnou se vám v dešťovce na zahradě komáři? Přírodní řešení máte ve špajzu

Dešťová voda je skvělá na zalévání zahrady. Hrozí však, že se v ní zalíbí komárům, a může se stát jejich dokonalou líhní. Jak se hmyzu v tomto případě zbavit? Proti tomuto nebezpečí perfektně funguje jednoduchý trik, který vám prozradíme.

Zdá se vám, že se na vaší zahradě v nádobách s dešťovou vodou množí nepříjemní komáři? Nezoufejte! Velmi prosté a účinné řešení máte doma v kuchyni.

Na tipy na jednoduché domácí pasti na komáry se podívejte na tomto videu:

Stop komárům

Také vás rozčilují při letních teplých večerech na zahradě nálety nepříjemně bzučících komárů a už vás nebaví se po nich stále ohánět? Jejich zdroj se často nachází ve stojatých zásobách nachytané dešťovky. Jedná se totiž o ideální místo pro množení a růst larev komárů. Když však použijete jednoduchou fintu, budete mít po starostech a jistě si pak ve své zelené oáze užijete naprostou a klidnou pohodu.

Zdroj komárů se často nachází ve stojatých zásobách nachytané dešťovky. Zdroj: shutterstock

Trik ze špajzu

Stačí sáhnout do špajzu po obyčejném oleji. Možná budete mile překvapeni, jak efektivně může zabránit množení komárů ve vašich sudech s dešťovou vodou. Proč to tak je a jak správně postupovat?

Když na hladinu stojaté vody aplikujete nepatrné množství oleje (stačí pár kapek), vytvoří se na povrchu tenká olejová vrstva, tedy neprodyšný film. Dojde k tomu, že zabrání komářím larvám v přístupu ke vzduchu. Bez možnosti dýchání se pak nemohou vyvíjet a uhynou. Olej je navíc jednoduché a ekologické řešení, které je finančně naprosto nenáročné a při zalévání vašim rostlinám nijak neublíží.

Jak na to?

Stačí přidat několik kapek kuchyňského oleje na povrch stojaté dešťové vody. Rozprostře se po povrchu a vytvoří zmíněnou tenkou olejovou vrstvu. Postup v pravidelných intervalech opakujte, a to zhruba každé dva týdny. Pokud se v dešťovce vyskytují larvy komárů nadále, je třeba olej přidat častěji a stejně tak pokaždé po dešti. Olej musí být jedlý, například slunečnicový nebo olivový.

Komáří larva a kukla. Živí se kyslíkem a vodními mikroorganismy. Zdroj: Profimedia

Vždy jen tenká vrstva oleje!

Proč je důležité, abyste vodu olejem nepředávkovali? Pokud byste ho nalili příliš, vytvořil by se na hladině hustý film, který by mohl bránit proudění vzduchu do dešťovky. Následně by to mohlo zbytečně poškodit rostliny, které budete touto dešťovkou zalévat.

Zdroje: www.life24.cz, www.hausgarten.net, www.dumazahrada.cz