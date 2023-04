3 způsoby, jak sbírat dešťovou vodu na zahradě: Ušetříte tisíce! Podívejte

Dešťová voda je pro každého zahradníka skutečným nebeským darem. Proto je dobré vědět, jak ji sbírat do zásoby. Dá se tak ušetřit spousta peněz za zalévání.

Dešťová voda je pro zahradu opravdu přírodní zázrak. Skutečný! Ocení ji nejen pěstované plodiny, ale poznáte to i na spotřebě vody, a tudíž i na obsahu vaší peněženky. Průměrně se totiž na zalévání běžné rodinné zahrady spotřebuje 100 l vody denně. Dešťovka neobsahuje chlor, nezasoluje půdu a její využití je ekologické. Proto se hodí umět ji sbírat do zásoby, a také vědět, jak ji správně skladovat.

Dešťová voda

Jedná se o nejpřirozenější způsob zálivky, protože dešťovka je měkká voda chudá na soli. Zároveň nikdy nevíte, kdy bude během pěstitelské sezóny vyhlášen zákaz zavlažování v případě horkého a suchého počasí. Vlastní zásoba kvalitní vody se proto určitě každému hodí. Nicméně dešťovou vodu můžete využít i k jiným praktickým účelům, což vám také ušetří peníze za běžnou spotřebu vody z veřejného vodovodního řádu.

Kapka ke kapce

Nejlepším řešením je zachytit dešťové vody co nejvíce. Nejlépe to jde samozřejmě za vydatných dešťů, ale jakýchkoli dešťových dnů využívejte po celou sezónu. Průměrně jsou nejbohatší srážky od května do srpna a nejdeštivějším měsícem roku bývá zpravidla červenec.

Proč je dešťovka užitečná

V první řadě se jedná o ekologické řešení zálivky, které pomůže zlepšit v zahradě odvodňovací systém. Dešťová voda poskytuje rostlinám dusík ve formě dusičnanů, které využívají pro svůj zdárný růst a celkový vývoj. Kyselost neboli pH dešťové vody je v rozmezí 6,2 - 6,8 a díky tomu napomáhá uvolňovat v půdě živiny. Jak si tedy zajistit tuto vzácnost do zásoby?

Využijte systém svodu

Dešťovou vodu můžete snadno sbírat do sudů či barelů ze střechy domu, zahradního domku, skleníku a dalších staveb, které máte na svém pozemku. Dešťová voda se ze střechy dostane prostřednictvím svodu do připravené nádrže. Tvořen je například sběrným potrubím ze střechy, tedy klasickým okapem.

Máte hned dvě možnosti jak okapových svodů využít. Pokud budete chtít sbírat dešťovku jen sezónně, stačí využít výklopnou klapku, kterou k okapu připevníte. V případě celoroční možnosti odchytu si můžete opatřit samočinné sběrače. Jejich výhodou je, že jsou schopny zachytit velké množství vody bez toho, aby zbytečně přetékala.

Při instalaci nádob byste neměli zapomenout na instalaci jemné krycí sítě, která vodu ochrání před případnými nečistotami a hmyzem. Další filtr by měl být umístěn uvnitř nádrže.

Vyrobte si kaskády

K tomu, abyste měli možnost většího odchytu vody pomocí svodu, využijte jen víc sudů či jiných nádob. Stačí, když je vzájemně propojíte do výhodné kaskády. Ke snadnému čerpání vody do konve a ostatních nádob jsou některé typy sudů vybaveny praktickým výpustným kohoutem.

Zkuste podzemní nádrže

Dalším praktickým řešením jsou podzemní akumulační nádrže. Jejich velkou výhodou je, že nenarušují estetický vzhled zahrady a vody přitom můžete mít dostatečné množství. Voda v podzemních nádržích si déle uchovává dobrou kvalitu a během zimy nezamrzne.

Tyto nádrže většinou bývají vyrobené z plastu, betonu i sklolaminátu a můžete si vybírat z různých rozměrů i tvarů. Lze je buď zasadit do země, nebo je obezdít. Pokud máte pozemek se spodní vodou a jílovitým nebo písčitým podložím, jistě vám budou odborníky doporučeny dvouplášťové nádrže na dešťovou vodu.

