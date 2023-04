Slyšeli jste o dešťové zahradě? Vyřešíte tak problém s letním suchem provždy

Zajímáte se o přírodu, baví vás různé přístupy nejen k zahradničení, ale také v hospodaření s vodou či energiemi? A nebráníte se jiným, netradičním postupům? Pak se vám tohle bude líbit. Dešťové zahrady či záhony u nás nejsou běžné, ale v zahraničí se s nimi můžete setkat čím dál častěji. I nás tento trend čeká.

Co vyřeší sucho?

Každý již jistě slyšel, že je v některých místech vody nedostatek. Neznamená to sice, že vody ubývá, na naší planetě je jí stále stejné množství, jde ale o to, že voda se v přírodě nezadržuje a odtéká. Proto jí místně není dostatek pro lidi, zvířata i zelenou přírodu.

Zadržování vody v krajině je tedy velkým tématem nejen pro zahrádkáře, ale také ochránce přírody i zemědělce. Nicméně se týká nás všech. Ať už se o toto téma zajímáme, nebo ne.

Co je to dešťová zahrada?

Zjednodušeně řečeno místo, kde vytvoříte vodě možnost kumulovat se po dešti a udržet tak v místě vhodné mikroklima i dostatek vláhy pro zeleň, hmyz či drobné živočichy.

Taková dešťová zahrada může mít mnoho podob a na jednu takovou, velmi poetickou rodinnou dešťovou oázu, se můžete podívat v tomto inspirativním videu:

Zadržování vody a dešťové zahrady

Vodu nejlépe zadržuje pestrost krajiny. To, že byla naše políčka kdysi sjednocena v lány, bez remízků a přírodních močálů, slepých ramen potoků a dalších záchytných míst, způsobuje, že při deštích voda prudce stéká z polí do řečišť, ta se rychle plní a voda odtéká dál. Výsledkem je nejen nedostatek vody pro pěstované plodiny, ale také splavování úrodné půdy do řečišť a riziko bleskových povodní. Na to, jak problém řešit, není jednoduchá odpověď. Jedním z řešení "v malém" jsou dešťové zahrady či záhony.

Co můžeme udělat my? Založte takovou krásnou zahradu jakou má v prezentaci třeba Zahrada nad městem. Jsou ovšem i jiná skromnější řešení. Pokud se nad takovou dešťovou zahradou zamyslíte, jistě vás hned napadne, že je tam také několik očividných „ale“.

Dešťové čili rentenční zahrady či záhony mohou vypadat všelijak.

Dešťové zahrady i záhony

Dešťová zahrada je rozložená se svým rybníčkem na poměrně velkém pozemku. Je to sice krásné pokoukání a v létě koupání, ale o to nejde. Místo, kde můžete zadržovat vodu, můžete udělat mnohem menší. Třeba i v prostorách, které byste jinak málo využívali. Jde v podstatě o jakoukoli terénní prohlubeň, kde se může voda zadržovat díky vhodně zvolenému podkladu. Při plánování počítejte také s tím, kolik vody dokáže taková terénní úprava pobrat a zda přeplnění nezpůsobí nějaké vedlejší či dokonce vážné problémy. U některých projektů si proto můžete všimnout vyvýšeného odtoku kanalizace pro případ přeplnění nádrže.

Dešťová zahrada, retenční, zadržování vody

Dalším nepříjemným problémem může být výskyt hmyzu, žab nebo jiných vodu milujících živočichů. Je třeba mít na paměti, že všichni - dokonce i otravní - tvorové jsou součástí přírody. Ne náhodou má majitel dešťové zahrady k dispozici moskytiéru. Můžete však udělat bioklimatickou či dešťovou zahradu jen takovou, která bude v podstatě nahrazovat záhon. Propad terénu jen o několik desítek centimetrů, opatřený o zpevnění dna, je také řešením, které budou rostliny milovat. Budete tak moci pěstovat i takové, které vyžadují vlhko a vzniklé mikroklima jim bude jen ku prospěchu.

Mějte však na paměti, že příliš vlhké prostředí nevyhovuje všem rostlinám. Promyslete si tedy, které trvalky do těchto míst zvolíte. Jistě se najde řada druhů, jež si právě díky nárokům na vláhu nenašly místo jinde u vás na zahradě. Nyní se vám naskýtá příležitost vytvořit si vlastní minibiotop, který bude nejen funkční, ale i krásný.