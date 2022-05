Dešťové záhony jsou skvělá vychytávka: Které rostliny je ocení nejvíce?

Slyšeli jste někdy o dešťových záhonech? Rozhodně byste je měli mít na zahradě. Jak je vytvořit a jaké květiny do nich zasadit?

Jakákoli dešťová voda, která bez využití proteče vaší zahradou, je zbytečné plýtvání. I když vodu sbíráte do barelů či jiných nádob, často se při mohutném dešti naplní a přebytečná voda odteče neznámo kam. Přitom ji můžete využít ve svůj prospěch. Jednoduše ji zachytit do dešťového záhonu.

Využijte místo, kde se slévá dešťová voda. Zdroj: Profimedia

Pozor na komáry

Takové záhony mohou být v blízkosti míst, kde se voda v zahradě buď přirozeně drží nebo kde je uměle shromažďujeme třeba z okapu nebo odtokových kanálků kolem domu. Určitě dokážete určit, kde máte na zahradě prohlubně, kde pravidelně po dešti zůstávají kaluže. Tam je dobré tyto prohlubně mírně upravit, aby se voda odtud postupně vsakovala do půdy. Nesmí se zde tvořit malé vodní plochy, hrozí, že by se vám v nich vylíhli komáři a rázem byste ze zahrady měli místo, kde by se rozhodně nedalo odpočívat ani pracovat.

Propustná jáma

Jak na to? Nejprve vytvořte jámu asi 50 cm hlubokou. Ze zeminy, kterou jste vykopali, udělejte val. Dno je nutné prokypřit a naplnit pískem smíchaným s kompostem, a to ideálně v poměru 1:1. Jakmile poté vysadíte květiny, můžete kolem rozprostřít oblázky či menší kamínky. Vytvoříte tím na zahradě zajímavé ostrůvky, přičemž jejich tvar může být jakýkoli.

Jámu vyplňte kamínky. Zdroj: Profimedia

Kosatec i lobelka

Které rostliny jsou pro dešťové záhony nejvhodnější? Pomněnka bahenní, lobelka vytrvalá, kosatec sibiřský, denivka, dichan, sítina a další, kterým vyhovuje mokřejší půda a vlhčejší prostředí.

