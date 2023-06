Babičkovské letničky jsou přenádherné. Diascie a kejklířky zná už málokdo

Do zahrad se opět vracejí oblíbené letničky našich babiček. Jsou na pěstování nenáročné a kvetou až do pozdního léta. Které to jsou? Diascie, nemesie a kejklířky.

Venkovské zahrady našich předků měly neodolatelné kouzlo. A tento trend se opět vrací. Na mnoha zahradách se opět objevují letničky, které dřív na zahradách nikdy nescházely. Není s nimi totiž téměř žádná práce, jsou atraktivní a budou vás těšit svými nádhernými květy.

Diascie neboli ostruhatka

Tato krásná letnička kvete už v počátcích léta a v plné kráse vydrží až do prvních mrazíků. Diascie je původem z Afriky, kde se jí vyskytuje až 70 druhů. V těchto oblastech však roste jako trvalka, u nás je pouze jako letnička. Nejlépe se jí daří v závěsných nádobách, protože je velice křehká a jemná. Na záhonech by jí hrozilo riziko zničení v případě prudkých dešťů.

Pestrobarevné květy podpořte střihem

Ostruhatka vyrůstá do bohatě rozvětvených keříčků s tenkými a řídce olistěnými stonky, které jsou zakončené hroznem květů. Zpravidla bývají v bílém, žlutém, růžovém, oranžovém, červeném i fialovém odstínu, ale můžete si pořídit i dvoubarevnou nebo kropenatou variantu.

Tvorbu květů podpořte pravidelným hnojením, a to nejlépe jednou do týdne. Pokud chcete, aby se keřík bohatě rozrostl a měl velké množství květů, občas vrcholky větviček zastřihněte. Ostruhatka brzy obrazí a nasadí nová poupata.

Ostruhatka (Diascia barberae). Bohatě rozvětvená keřovitá letnička, pochází z jižní Afriky. Zdroj: shutterstock.com

Co diascii dělá dobře

Pokud ostruhatou umístíte do lokality s plným sluncem, dočkáte se opravdu bohatého množství květů. V polostínu kvete podstatně méně. Ostruhatce se daří lehké hlinitopísčité a dobře propustné zemině. Zálivka by měla být střední až slabší. Rostlina je totiž citlivá na nadměrnou vlhkost, kdy je vystavena riziku hniloby a plísní.

Kejklířka neboli mimulus

I v tomto případě se jedná o pestrobarevnou krásku, která kvete po celé léto. Stejně jako v předchozím případě, můžete vybírat ze spousty druhů, které se liší barvou a tvarem květů. Nejčastější barva květů je žlutá, existuje však i v oranžové, růžové, bílé, krémové či žlutočervené variantě. Často jsou květy i různě skvrnité a tečkované.

Mimulus zahrnuje něco kolem 150 druhů trvalek, letniček a stálezelených keřů, které se vyskytují v Jižní Africe, Austrálii a na americkém kontinentu, a to ve vlhčích oblastech.

Jak kejklířka vypadá

Rostlina má podle druhu rozdílnou výšku, Která se pohybuje od 10 cm až do 1,5 m. Je v našich podmínkách však zpravidla dorůstá do výšky 15 až 30 cm. Květina je také výjimečná svou dlouhou dobou kvetení, a to od června až do pozdního září. Květy se často také využívají jako účinná bylinka v Bachově květové terapii.

Kejklířka žlutá (Mimulus lutteus). Zdroj: D C Robinson / Shutterstock.com

Kejklířka vyžaduje světlo a vlhko

Pokud chcete, aby se této květince dařilo, umístěte ji vždy na stanoviště, kde je dostatek světla a vlhkosti. Lokalita by také měla být chráněna před větrem a přímým sluncem. Kejklíř ce se bude dobře dařit v dobře propustném substrátu, který je bohatý na živiny. Velice vhodným místem jsou vlhčí zákoutí či blízkosti jezírek.

V případě že budete chtít rostlinu pěstovat v truhlících, vytvořte na dně drenážní vrstvu pro odtok přebytečné vody. Dbejte na pravidelnou a dostatečnou zálivku a nezapomeňte ani na hnojení, které to stačí tak jedenkrát do měsíce. Mělo by obsahovat vysoký podíl železa.

