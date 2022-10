Teď je klíčové období pro vaši zámkovou dlažbu: Jak ji na zimu zbavit plevele

Krásná dlažba dodává zahradě punc luxusu a originality. Proto je potřeba o ni pečovat a zbavovat ji zelného nepřítele a planých rostlin. Jak?

Zatímco v pohádce o Růžence neprostupné růžové keře proklestil chrabrý princ, v případě plevelu se žádný dobrovolník nehlásí. Obzvlášť jedná-li se o planou zeleň mezi dlaždicemi, jejíž stonky výsměšně trčí a poutají pozornost okolí. Co s tím? Tady je pět způsobů, jak se nechtěné ozdoby zbavit…

Plevel a traviny ničí dlažbu. Zdroj: Profimedia

Klasické ruční škrabání

Popravdě, je to otrava, ale pokud chcete odstranit tak zaryté (a to doslova) druhy plevele, jako jsou pampeliška, jitrocel, jetel nebo sedmikráska, nic jiného vám nezbyde. Tyhle rostliny mají hluboký a tuhý kořínek, proto je potřeba, abyste se dostali co nejhlouběji mezi dlažbu a „zeleného nepřítele“ vydloubli i s jeho podzemní částí. Jenže jak? Běžné nástroje se do tak úzké skuliny nedostanu…

Řešením je speciální škrabka na spáry (neboli manuální čistič spár), který seženete v prodejnách hobby marketů. Tenhle nástroj vás zbaví nejen plevel, ale i přebytečné trávy, mechů a další nežádoucí zeleně. Aby vám šla práce co nejlépe od ruky, naplánujte si ji v momentě, kdy je po dešti a zemina je měkká. Pozor: vytrhané rostliny nikdy nedávejte do kompostu! Semena plevele by mohla přežít a roznést se znovu po zahradě!

Mechanické čištění plevele je nejnámahavější, ale nejjistější. Zdroj: Profimedia

Odstranění elektrickým vypalovačem

Podobný, nicméně asi fyzicky méně namáhavý efekt nabízí elektrické vypalovače plevele, které koupíte za pár stovek korun v hobbymarketech. Tyhle přístroje fungují na bázi plamene, který ničí rostliny nejen na povrchu, ale díky vysoké teplotě žáru i pod zemí. Takže je velká šance, že vaše „plevelová zahrádka“ se už příště neobjeví. Tento typ zneškodnění nežádoucí zeleně ocení hlavně majitelé velkých ploch, kde by je mechanické vytrhávání stálo ruce. Pokud budete chtít využít elektrický vypalovač i na vašem pozemku, dejte si pozor, aby prudký žár neponičil i vaši dlažbu. Jinak tenhle přístroj je multifunkční a dá se využít i jinak, například jako podpalovač grilů, venkovních ohňů nebo jako horkovzdušná pistole!

Použití vysokotlakého čističe

Tenhle přístroj doslova vystrnadí plevel pryč. Jak to dělá? Vysokotlaký čistič (říká se mu také wapka) má tlak 100 až 130 barů. Takže proud vody, který vychází z jeho trysek, je podobný malé přívalové vlně. Nejenže vám dokonale umyje dlažbu, ale pokud tenhle „vodní paprsek“ namíříte na plevel, okamžitě bude pryč. Díru, která po něm zbyde, zaplňte pískem.

Proud vody plevel vymýtí. Zdroj: Profimedia

Levné řešení: vroucí voda!

Tenhle typ hubení plevele a mechu využívaly už naše babičky. Je ekologický, finančně nenáročný a vhodný pro každý typ pozemku. Jak funguje? Jednoduše. Stačí rostliny ve spárách zalít proudem horké vody a nechat je jejich osudu. Jakmile odumřou, vytáhněte je (například pomocí škrabky) i s kořeny a otvor zasypte pískem.

Elegantní vyhazov pomocí sody nebo octa

Nežádoucí zeleň vymýtíte i pomocí jedlé sody a octa. Stačí, když trochu sody smícháte s vodou a použijete jako smrtonosnou zálivku. Podobně funguje i ocet, který je potřeba smíchat s vodou v poměru 3 : 1 a pak ho přímo poslat na nepřítele. Určitě bude poražen!

Vytrhanou planou zeleň nikdy nedávejte na kompost. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.floranazahrade.cz, www.zahrada.bydleniprokazdeho.cz