Jaké bude počasí v dubnu a na co se připravit na zahradě?

Nikoho asi nepřekvapí, že dubnové počasí bude prostě aprílové. Víte, co nám chystá matka příroda v dubnu? Podívejte se s námi na dlouhodobou předpověď na měsíc duben! A také na to, co všechno už můžete začít dělat na zahradě.

Jaká je předpověď na duben?

Zdá se že duben bude ve znamení postupného oteplování, ale s výkyvy. Denní maxima na počátku měsíce budou dosahovat jen +8 °C až +15 °C, v noci čekejte i mrazíky. Celý měsíc se bude střídavě oteplovat až na +20 °C s krátkými ochlazeními k +13 až +16 °C.

Také se srážkami je třeba počítat. Od začátku měsíce se připravte na krátké přeháňky, na horách může jít i o sněhové srážky. Střídání slunečného počasí a pršení bude provázet celý měsíc až do poslední dekády, kdy se očekávají trvalejší deště. Na konci měsíce i déšť s bouřkami, ale také oteplení až na +25 °C.

Tím ale aprílové počasí nekončí. Na přelomu dubna a května by se mohlo prudce ochladit. Meteorologové odhadují, že je možné i sněžení v nížinách a to docela vydatné. Přichystejte se proto na časté změny počasí a zatím také na velmi chladná až mrazivá rána.

Bude pršet. Nachystejte si nádoby na sběr dešťové vody. Zdroj: VPales / Shutterstock

Dubnové dlouhodobé předpovědi

Dubnová prognóza se střídajícími se obdobími vyšších a nižších teplot, s pršením, a dokonce možností sněžení není neobvyklá. Nenechejte se zmýlit slunnými teplými dny. Přelom dubna a května bývá chladný.

Proto se zahrádkáři orientují nejčastěji podle „zmrzlých“ nebo také „ledových mužů“ čili svátku Pankráce, Serváce a Bonifáce, konkrétně 12., 13. a 14. května. Druhá polovina máje je považovaná za dostatečně bezpečnou čili stabilně teplou k venkovní výsadbě, jelikož se teploty kolem nuly už nepředpokládají. V posledních pěti letech nás sice i květen překvapil výjimečně mrazivými rány a několikrát proto došlo k poškození kvetoucích stromů a sazenic, je to však velmi neobvyklé.

S vysazování ven počkejte až na stabilnější teploty. Zdroj: shutterstock.com

Využijte dubnových přeháněk i slunce

Slunečné i teplé dubnové dny vám dají možnost začít práce na zahradě a déšť vám probouzející se záhony zaleje. Duben je ideální pro pokračování úklidových prací. Zem už nebude promrzlá, a proto je možné vykopat i suché či nemocné stromky či keře. Je čas k vysazení nových stromků a začátek dubna je také období, kdy začnou nakvétat první ovocné stromy, které by už měly být po jarnímu řezu.

Je čas k vysazení nových stromků a začátek dubna je také období, kdy začnou nakvétat první ovocné stromy, které by už měly být po jarnímu řezu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Můžete začít s údržbou trávníku. Napřed odstraňte pozůstatky suché trávy a listí či jiných nečistot. Trávník můžete také provzdušnit a na konci dubna už je možné první sečení. Duben by měl být dostatečně bohatý na srážky, proto by nemělo být zavlažování nutné.

Nespěchejte s výsadbou ani setím přímo do záhonu, stále je vhodné předpěstování v domácích podmínkách, případně ve skleníku či pařeništi. Mrkev, ranné ředkvičky, saláty, ale také petrželku už můžete vysévat, ale počkejte si na dobré počasí.