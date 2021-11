Jaké bude počasí v druhé půlce listopadu a co je nutné ještě stihnout na zahradě

Druhá polovina jedenáctého měsíce bude ve znamení zatažené a uplakané oblohy. Ranní cestování také zkomplikují husté mlhy. I přesto, že se příroda postupně ukládá ke spánku, zahradníkův rok ještě nekončí. Na jaké činnosti byste si měli v přívětivějších dnech vyčlenit čas?

Dlouhodobá předpověď listopad

Třetí listopadový týden sice bude z větší části zatažený, teploty však budou ještě příjemné. Až do soboty se můžeme těšit na denní teploty přes 10 °C. Sváteční 17. listopad nabídne zamračenou oblohu, ojediněle také mlhy. Během dne místy očekávejte déšť nebo mrholení. Nad 1000 m se mohou objevit také smíšené srážky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 5 až 9 °C. Nejnižší noční teploty budou klesat až k plus 1 °C. Podobné počasí bude také v druhé polovině pracovního týdne. „Nejteplejšími dny budou pátek a sobota, kdy počasí u nás ovlivní teplá fronta a nejvyšší teploty se budou šplhat i přes velkou oblačnost a srážky až na 12 °C. Pouze ve čtvrtek bude déšť na vrcholcích hor přecházet v déšť se sněhem nebo sněžení. Až od neděle začne do Česka proudit studený vzduch od severu, který přinese citelné ochlazení a v příštím týdnu letos poprvé i sněžení mimo horské oblasti," řekla meteoroložka Dagmar Honsová. V poslední listopadové dekádě meteorologové očekávají spíše oblačné dny s výskytem dešťových a sněhových přeháněk. Průměrné denní teploty by se měly pohybovat mezi 3 až 6 °C, noční mezi -4 až 0 °C. V ranních hodinách tedy počítejte, že se místy vyskytne námraza a ledovka.

Sváteční 17. listopad nabídne zamračenou oblohu, ojediněle také mlhy. Zdroj: Sergii Molchenko/Shutterstock.com

Listopad a práce na zahradě

Letos je babí léto slunečné a barevné. Většina stromů již shodila listy, což nejen znamená, že podzim předává žezlo královně zimě, ale také to, že je nutné zahrádku důkladně uklidit.

Hrabat nebo nehrabat listí?

Na otázce, zda spadané listí shrabat nebo ho nechat ležet na trávníku, se neshodnou nejen zahrádkáři, ale ani mnozí odborníci. Podle některých tlející listí funguje jako účinné přírodní hnojivo, které do půdy přidává živiny přirozenou cestou. Podle Josefa Suse z České zemědělské univerzity ale naopak tlející listí i nějaké živiny, především dusík, vstřebává. Podle něj by se tedy mělo listí nejdříve zkompostovat. Nezapomenout by se však nemělo na živočichy, kteří na zahradě hledají úkryt před zimou. „Význam má třeba to, když necháme v nějakém zákoutí zahrady například větve nebo kamení, kde se můžou ukrývat lasičky, ježci a podobně. Pokud tu hromadu soustředíme mimo plochu, kde chceme na jaře mít kvalitní trávník, tak tam to může fungovat jako úkryt, třeba ještě v kombinaci s nějakými větvemi,“ konstatuje Josef Sus.

Pokud jsou krtince vysoké, bude zima tuhá

Říká se, že zima nastane tehdy, když na podzim začnou hodně rýt krtci. Pokud jsou krtince vysoké, bude zima tuhá, jsou-li nízké, bude mírná. Právě nyní je ten čas, kdy na své zahradě pravidelně o hromádky hlíny zakopáváte. Využijte toho ve svůj prospěch. Hlína z krtinců je totiž superúrodná. Je zbavená plevele i škůdců a je provzdušněná. Proto tuto půdu využijte na záhon nebo do truhlíků.

Říká se, že zima nastane tehdy, když na podzim začnou hodně rýt krtci. Zdroj: Hanna Taniukevich/Shutterstock.com

Vypusťte vodu

Pokud máte zahrádku v chatové oblasti, s největší pravděpodobností se na zimu zavírá přívod pitné vody. Určitě byste tedy neměli zapomenout vypustit vodu z potrubí, nádrží a zavřít přívody, aby vám v mrazech nepopraskaly. Ještě předtím však můžete zahradu a mělce kořenící rostliny zalít.

Úklid skleníku a dezinfekce nářadí

Abyste se na jaře mohli znovu vrhnout do zahrádkářské práce, připravte si vše potřebné již na podzim. Ze skleníku vykliďte zbytky rostlin, zryjte půdu a octovou vodou umyjte veškeré zařízení. Vydezinfikujte také zahradní náčiní a pěstební nádoby. Techniku zavezte do servisu k pravidelné údržbě.

Skliďte ovoce

Na stromech ani pod nimi nenechávejte žádné plody. Mohly by být zdrojem šíření chorob. Jablka sklízejte tehdy, když je teplota nad bodem mrazu. Zmrzlé plody jsou náchylné k otlačení a hnilobě.

