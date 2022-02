Předpověď počasí na druhou polovinu února. Do čeho se pustit na zahradě?

Ať už se chystáte ven na výlet nebo na první letošní návštěvu chalupy, určitě vás bude zajímat dlouhodobá předpověď na druhou polovinu února. Bude letošní únor průměrný, anebo nás ničím nepřekvapí? Co slibuje dlouhodobá předpověď na druhou polovinu února 2022?

Předpověď počasí na únor 2022

Únorové počasí bývá to nejchladnější z celého roku a ani letos tomu nebude jinak. Rekordní záporné teploty však letos neočekáváme. A tak ani ve druhé polovině února nejspíš nedojde k pokoření rekordu historicky nejnižší naměřené teploty -42,2 °C z roku 1929. Koncem února očekáváme slunečné, ale chladné počasí.

Druhá polovina února 2022

Druhá polovina února by měla být ve znamení nižších teplot. I když lze očekávat nárazově výchylky, teploty nebudou setrvávat vysoko nad nulou, budou je ovlivňovat typické vpády arktického vzduchu od severu, což je pro tuto část roku obvyklé. Očekávají se naopak teploty spíše nižší, než je únorový průměr.

Zároveň se předpokládá také méně srážek, než jsme zaznamenali v první půli měsíce. Konkrétně by teploty během února mohly v nárazech vystoupat až na +15 °C, nicméně obvyklejší budou teploty kolem nuly. V nočních hodinách naměříme mírně pod nulou, v horských oblastech a mrazových kotlinách až -20 °C.

Sněženky už se v teplejších oblastech objevují nyní. Zdroj: Shutterstock.com / Patrik Valis

Dlouhodobá předpověď počítá i s únorovými holomrazy

Modely vývoje počasí CFS naznačují mírně sušší a studenější druhou část února. Díky tomu lze očekávat v nížinách holomrazy. Bohatší sněhová nadílka bude typická pro horské oblasti, ve zbytku republiky se očekávají vydatné sněhové srážky jen nárazově.

Co naplánovat dle dlouhodobé předpovědi na zahradě?

Díky výkyvům teplot není možné začít kvalitně s pracemi na zahradě. Rozhodně však můžeme zkontrolovat momentální stav a zjistit, zdali občasné vyšší teploty neprobudily už nějaké rostliny. Problém to může být třeba u skalniček. Nicméně vás brzy začnou těšit první poslové jara, a to podle počasí v konkrétních místech už na přelomu února a března.

I jiné květiny mohou být právě v květu. Čemeřice a talovíny, případně okrasné vilíny by právě teď mohly kvést. Nenechte si ujít jejich kouzelné barevné květy na sněhu.

Čemeřice černá (Helleborus niger) Zdroj: Shutterstock.com / andrekoehn

Začněte s předpěstováním v domácích podmínkách

Zatím se můžete věnovat hlavně plánování na jarní období. Ve vytápěném skleníku či domácím prostředí začněte s výsevem semen a s předpěstováním sazeniček. I když se zahrádkáři nejčastěji věnují předpěstování zeleniny, k předpěstování se hodí i široké spektrum okrasných květin, bylin a léčivek. Jestliže vám chybí zeleň, určitě se vrhněte na výsev už v únoru.