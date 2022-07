Počasí na první půlku srpna pro zahrádkáře. Co byste měli zvládnout na zahradě?

Jaké bude počasí v první polovině srpna? Odborníci už zveřejnili dlouhodobou předpověd a sledovat aktuální počasí by měli především zahrádkáři. Hrozí vedra jako doposud, nebo se konečně dočkáme deště?

„Předpokládáme, že období od 25. července do 21. srpna 2022 bude teplotně průměrné. První týden bude teplotně průměrný až slabě nadprůměrný s minimálními nočními teplotami kolem 14 °C, v noci na úterý kolem 19 °C. Maximální denní teploty budou většinou kolem 27 °C, zpočátku i vyšší. Druhý týden vychází relativně nejchladnější, až slabě podprůměrný s minimálními teplotami kolem 11 °C a nejvyššími kolem 24 °C. Poslední dva týdny budou teplotně průměrné. Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné, zpočátku až slabě nadprůměrné, zejména v oblastech s bouřkami. Průměrné úhrny srážek se v jednotlivých týdnech budou pohybovat zpočátku i kolem 20 mm, jinak převážně kolem 15 mm,” zní dlouhodobý výhled počasí, kterou zveřejnil Český hydrometerologický ústav.

Kontrolujte vláhu

Podle všeho nás čeká srpen s příjemnými letními teplotami a úmorným vedrům už je zřejmě konec. Zdaleka však není konec prací na zahradě, spíše naopak. Zahrádkáři by měli mít na paměti, že srpen je obdobím, kdy léto vrcholí a navzdory předpovědi nás může svými teplotami i překvapit. Často přijde znenadání tropický den, který záhy vystřídá prudký déšť. V posledních červencových dnech trápila zahrádkáře vedra a sucha, takže jsou zahrádky vyprahlé, toužící po zálivce. V zalévání v srpnu neustávejte, prudké deště nejsou zárukou, že zavlaží rostliny až ke kořenům. Musíte tedy pravidelně kontrolovat vláhu, a to do hloubky až 10 cm.

Celá zahrada potřebuje pravidelnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Pozor na trávník

Zvýšenou pozornost věnujte trávníku, i jemu dopřejte pořádnou zálivku. Pokud meteorologové očekávají horké a suché dny, nechte trávník delší, udrží se v něm vláha. Nezapomeňte ani na přihnojení. Svou pozornost věnujte i živým plotům, jakmile se trochu ochladí, hned vezměte nůžky a ostříhejte jehličnaté i listnaté živé ploty. Mladé výhony musí mít čas dozrát, aby je neponičily první mrazíky.

Zastřihněte živý plot. Zdroj: Profimedia

Kupte cibuloviny

Kontrolujte trvalky i letničky a odstraňujte odkvetlé květy a suché listy. Nezapomeňte odstraňovat i plevel ze záhonů, bere rostlinám vláhu. Začátek srpna je také ideální pro nákup jarních cibulovin, které byste pak koncem měsíce měli vysadit, jedná se například o sněženky, bledule, narcisy či ladoňky. V prvních srpnových dnech je dobré vysadit i podzimní šafrány. Máte okrasné jezírko? Sledujte hladinu vody, protože při vysokých teplotách se voda vypařuje. Využijte každý déšť a sbírejte vodu pro zalévání zahrady, která vás za vaši péči odmění.



