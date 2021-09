Jaké bude počasí ve druhé půlce září a jaké práce na zahradě si naplánovat?

Ve druhé polovině září nás z meteorologického hlediska čeká tzv. pozdní léto. Bude teplo a skoro nebude pršet. Práci na zahradě tak nejspíš budeme moci proložit koupáním nebo opalováním. Jaká je dlouhodobá předpověď na září?

Mariánské vs. babí léto

Slunečný podzim a sousloví babí léto k sobě jednoduše patří. Věděli jste však, že z meteorologického hlediska babí léto začíná až na svátek sv. Václava, tedy 28. září? Několikadenní slunečné a teplé období v první polovině září se nazývá pozdní neboli mariánské léto. „Jako babí léto se označuje období klidného slunečného počasí, jehož příčinou je obvykle rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a jihovýchodní Evropou," vysvětluje meteorolog Miloš Dvořák. Vyznačuje se také výrazným nočním ochlazením, ranními mrazíky a mrazy. Babí léto je tedy záležitostí konce září a října.

Dlouhodobá předpověď na 2. polovinu září

Od 13.9 do 19.9. můžete očekávat průměrné denní teploty kolem 22 °C. V dalších týdnech budou postupně klesat až k 16 °C. Přízemních mrazíků se zatím nemusíte bát. Průměrné noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 11 °C. Srážkově by se jednotlivé týdny do konce září měly pohybovat v mezích dlouhodobých průměrů. Místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Vydatné srážky meteorologové neočekávají. Ke konci měsíce se mohou objevit mlhy a v horských polohách ojediněle sněhové přeháňky.

Čeká nás mariánské léto. Večery však budou chladné. Zdroj: PEPPERSMINT/Shutterstock.com

Práce na zahradě

V září zahradničení rozhodně nekončí. Čeká nás sklizeň a zpracování ovoce a zeleniny, péče o půdu a rostliny a také výsadba. Jaké úkony si na druhou polovinu září naplánovat?

Ostříhání jahod

Nyní je ten správný čas ostříhat listy jahodníků. Dejte však pozor, abyste neporanili srdíčko rostliny. Odstraňte hlavně poškozené nebo žluté listy. Jelikož nehrozí, že by se měly objevit přízemní mrazíky, můžete provést radikálnější střih v tom smyslu, že na rostlině ponecháte jen pár zdravých listů. V případě, že by se předpověď změnila, jahodníky přikryjte senem, aby neomrzly.

Ošetření proti padlí

I v září ohrožují rostliny různí škůdci a choroby. Například padlí, které rádo napadá tykvovité rostliny. Kvůli krátké vegetační době je v nebezpečí hlavně oblíbená dýně hokaido. Proti houbovým chorobám si vyrobte výluh z přesličky. Budete potřebovat 50 g sušené byliny a 5 litrů vody. Vařte půl hodiny, slijte a nařeďte do množství 10 litrů. Tímto postřikem ošetřujte celý záhon dvakrát týdně.

Podzimní sklizeň

V polovině září ukončete sklizeň teplomilných rostlin. Mezi ně patří okurky, rajčata, patisony, papriky a další zelenina z první trati. Jakmile denní teplota klesne pod 10 °C, skliďte také zelené a nedozrálé plody a uložte je do tepla. Sklízejte jablka, hrušky, švestky a další ovoce. Koncem září také dozrávají vlašské ořechy. Že jsou zralé, poznáte tak, že samy spadnou na zem nebo je snadné je setřást ze stromu.

Podzimní sadba

Již nyní máte na zahrádce pár volných řádků, které lze využít k sadbě rostlin s krátkou vegetační dobou. Do zimy tak můžete sklidit ještě ředkvičky, mangold, salát nebo špenát. Záhon před sadbou nemusíte hnojit. Rostlinkám stačí zbytky živin, které se ještě v půdě nacházejí.

V polovině září sklízejte jablka. Zdroj: Syda Productions/Shutterstock.com

Zelené hnojení

V polovině září je poslední možnost, kdy vysít tzv. zelené hnojení. Semínka nasypte do záhonu a jemně zapracujte hráběmi. Zvolit můžete například žito nebo ozimnou vikvi. Rostliny už na podzim vytvoří půdní pokryv a hlavně ji prokoření. Zelené hnojení záhon prokypří, zlepší strukturu zeminy a obohatí ji o cenný humus.

Výsadba jarních cibulovin

Mariánské a babí léto je ideální pro výsadbu jarních cibulovin. Vysazujte tulipány, narcisy, hyacinty, ladoňky, puškinie nebo krokusy. Cibule umístěte 2 až 2,5 krát hlouběji než je jejich průměr, v lehkých půdách třikrát hlouběji.

