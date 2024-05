Chcete zvýšit svou úrodu jahod? Udělejte si naprosto přírodní domácí hnojivo a budete mít úrodu jako blázen. Veškeré ingredience jsou levné a dost pravděpodobně máte některé již doma. Podívejte.

Pokud chcete mít opravdu dobrou a hojnou úrodu jahod, je potřeba jim trochu pomoci. Jahody potřebují pro svůj růst množství opravdu bohatých živin. Proto je zkrátka a dobře potřeba je někdy přihnojit. A pokud neholdujete chemii, můžete si vyrobit naprosto přírodní domácí hnojivo, které rostlinám poskytne veškeré živiny, které potřebují. Podívejte se, jak na to.

Video, jak hnojit jahody, najdete na Youtube kanále Sanctuary Gardens:

Domácí přírodní hnojivo

Jako první si vezměte mísu. Do té přidejte 50 gramů čerstvého droždí nebo 1 lžíci sušeného droždí. Poté do mísy ještě dejte 1 lžíci cukru a vše zalijte 1 litrem vody. Všechny ingredience důkladně promíchejte. Poté nechte vaši směs na 1 den odležet v pokojové teplotě. A to je vše. Domácí hnojivo hotové za 1 den.

Návod, jak hnojivo používat, je následující. Po odležení jej řeďte v poměru 1:5. To znamená 1 díl výživy na 5 dílů vody. Každý keř zalijte zhruba půl litrem této směsi a je to. Žádná chemie a jediné, co jste museli kupovat, bylo droždí, pokud jste jej již neměli doma.

Výhody přírodního hnojiva

Přírodní hnojivo je zkrátka a dobře lepší v tom, že neobsahuje chemii. Chemická hnojiva jsou sice schopná poskytnout vašim rostlinkám přesný poměr živin, který potřebují. Zároveň jsou však vyráběny z neobnovitelných zdrojů, jako je například ropa.

Přebytečné živiny z těchto hnojiv se tak dají přirovnat k přírodní katastrofě. Zároveň je sice pravda, že se chemická hnojiva starají o rostlinu, ale to neznamená, že se starají i o půdu. Půda kvůli chemii časem ztratí svou organickou hmotu a zhutní se. Postupem času tak půda přijde o schopnost zadržování vody a živin.

Z chemických hnojiv jsou živiny pro rostlinu instantně a snadno dostupné, tím pádem hrozí přehnojení rostliny. Zkrátka a dobře přináší spoustu nevýhod. Ale toto přírodní hnojivo pro jahody vám zajistí opravdu bohatou úrodu, a i bez chemie dá rostlině takovou výživu, kterou potřebuje.

