2 jednoduché a levné způsoby, čím teď nakrmit orchidej, aby bohatě kvetla

Také patříte mezi ty, kterým orchideje kvetou jen jednou, a to když jsou nové, a pak už toho nikdy nedocílí? My pro vás máme trik, jak dosáhnout toho, aby byly vaše rostlinky plné květů a to během chvíle a bez práce. O čem že to mluvíme? Budete překvapeni, co orchidejím stačí, aby bohatě kvetly.

Kdo by nemiloval orchideje. Jsou krásné, honosné, bohatě kvetou a hezky se na ně kouká, ale na péči úplně snadné nejsou, proto se často stává, že vám vykvetou jen jednou a pak už nikdy, pokud se o ně správně nestaráte. My vám však poradíme, jak snadným trikem docílit toho, aby vám orchideje znovu bohatě vykvetly.

Na krmivo pro orchideje si připravte 5 lžic rýže, 500 ml vody pokojové teploty a zamíchejte. Poté nalijte k orchidejím. Rýžová voda je totiž skvělým přírodním hnojivem pro orchideje. Navíc podporuje kvetení této květiny. Poté, co rýžovou vodu k orchideji nalijete, nechte hodinu působit a případný zbytek z podmisky vylejte.

Jaké přírodní hnojivo donutí orchidej kvést? Zdroj: shutterstock.com

Zbytek roztoku lze zamrazit v mrazáku na příště

Zbytek vody si dejte do ledovače zamrazit a vždy jen rozmrazte před hnojením. Rýžovou vodou je ideální zalévat jednou za dva týdny.

Další možností je roztok, který připravíme z jednoho litru vody a jedné lžičky šťávy z citrónu. Také důkladně promíchejte, vezměte skleničku a roztok ke květině nalijte. Poté jím ještě otřete listy orchideje. Použít můžete například vatový tampónek. Citrónová voda mimo jiné zabraňuje plísním.

Přiveďte orchidej k bohatému květu. Zdroj: Profimedia

Orchideje zalévejte pravidelně a budou vám kvést

Uvidíte, že pokud budete pravidelně tyto podpůrné činnosti dělat, vaše orchideje budou kvést jak o život a vy se budete moci kochat jejich krásou. Navíc nejde o nic obtížného, tudíž tuto péči zvládne opravdu každý.