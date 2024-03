Okrasné rostliny jsou samozřejmou součástí našich zahrad, zkrášlují a zútulňují prostředí, v němž žijeme. Záleží nám na tom, aby prosperovaly a aby se u nás cítily dobře. Poznáme to podle jejich kondice. Co tedy dělat, když se jejich projevovat jejich nespokojenost?

O rostliny, které mají zkrášlovat okolí našich domovů ,musíme pečovat. Ačkoliv jsou některé jejich druhy téměř absolutně samostatné, naší pozorností určitě nepohrdnou ani ony. Chceme-li rostlinám dopřát vše, co potřebují, můžeme buď zajít do specializovaného obchodu a nakoupit drahá hnojiva, nebo se také můžeme dobře nasvačit. Že je to nesmysl? Vůbec ne, zbytky od našeho stolu totiž dokonale poslouží k výživě zahradních rostlin.

Výroba domácího hnojiva nemusí být složitá. Návod najdete na youtube v kanálu Chilli farmer:

Zdroj: Youtube

Obyčejná banánová slupka

O kterých zbytcích a živinách, jež z nich lze získat, je vlastně řeč? Využít můžeme mnoho zdánlivě zbytečného materiálu z kuchyně, ale mezi ty ideální zbytky patří například banánová slupka. Ta obsahuje nejrůznější prvky a živiny, které rostlinám jednoznačně prospějí. Jde například o vápník, draslík, fosfor, dusík a další, které jsou běžně obsaženy i v různých kombinacích v průmyslově vyráběných hnojivech. U rostlin podporují jak růst, tak i tvorbu květů a následně plodů.

Skořápky plné vápníku

Dalším vynikajícím zdrojem prospěšných látek pro rostliny jsou docela obyčejné vaječné skořápky. Díky jejich vysokému obsahu vápníku můžeme rozdrcené skořápky použít hlavně k rostlinám, které nesnáší kyselejší půdu a potřebujeme jim nabídnout co nejvhodnější podmínky pro růst a prosperitu. Vápník “vyruší” kyselost a rostlinám se povede lépe. Při ošetření zeminy kolem rostlin rozdrcenými skořápkami se ale vždy musíme přesvědčit, jakou půdu která rostlina preferuje. Mnohé stálezelené keře například jednoznačně vyžadují kyselejší podmínky. Takovým bychom skořápkami velkou radost neudělali.

close info Miljan Zivkovic / Shutterstock zoom_in Vy si dejte ke snídani banán a vaše rostliny dostanou vynikající hnolivo z jeho slupky

Kouzelná kávová sedlina

A co dál? Kolik šálků kávy denně vypijete? I když už si značná část z nás nevaří klasického “turka”, i v kávovarech zůstává sedlina, kterou můžeme s úspěchem zpracovat na zahradě. V tomto případě jde o pomoc právě výše zmiňovaným rostlinám, které si pro svůj dobrý růst žádají spíše kyselejší podmínky. Azalky, cesmíny, ale i kamélie nebo kapradiny a mnohé další trvalky se po pohnojení kávovou sedlinou doslova rozradostní, což poznáme na jejich růstu i svěží podobě.

Zabezpečte si bohatou úrodu

Jak zbytky po odpolední kávičce, tak i vaječné skořápky od vydatné snídaně, velmi dobře poslouží také v boji s otravnými slimáky, kteří se snaží soupeřit s námi o vytouženou úrodu. V tomto případě ale skořápky nemusíme drtit tak najemno. Obě suroviny jednoduše nasypeme do kruhu kolem rostliny a můžeme si být mnohem jistější, že bude zasloužená odměna našeho celoročního snažení o co největší úrodu o něco bezpečnější. A to se přece vyplatí.

