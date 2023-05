Jak si vyrobit hnojivo zadarmo: Chce to trochu času, ale za tu úrodu to stojí!

Čím letos přilepšíte vašim rostlinám? Používáte kupovaná minerální hnojiva, nebo si umíte vyrobit zadarmo i ta docela přírodní a jednoduchá? Zahrádkáři je znají odnepaměti. I vy můžete vyzkoušet sílu domácích hnojiv. Uvidíte, jak se vám osvědčí.

Zdroje: rodinnezahrady.cz, www.ceske-navody.net

Hnůj, hnojiva a živiny

Ač se to může zdát podezřelé, ta nejlepší hnojiva skutečně můžete mít docela zadarmo. Chce to jen najít zdroj, kde získáte základní surovinu. Jak je to možné? Určitě víte, že základem každé přípravy záhonu je už podzimní prohnojení. Tehdy je vhodné použít čerstvý hnůj, který do jara dozraje. Neuleželý, nevyzrálý hnůj je totiž příliš agresivní a rostliny by popálil. Máte-li v okolí chovatele koní či krav, často můžete mít i hnůj zcela zdrama. Zeptejte se.

Do takto dobře obohacených záhonů se sází zelenina první trati, která je na živiny náročná. Proto jí takto bohatě prohnojená půda vyhovuje. Zeleniny dalších tratí lze na toto místo sázet až v dalších letech.

Organická hnojiva živočišného původu jsou tedy hlavní a základní složkou. Během sezony lze používat i minerální hnojiva syntetická, ale také jiná slabší organická hnojiva ať už živočišného či rostlinného původu, která se používají především ve formě zálivky.

Tato hnojiva se doporučují především podle toho, co dané hnojivo obsahuje a v jaké růstové fázi se rostlina nachází. Zatímco silně dusíkatá hnojiva jsou vhodná k růstu zeleně, v období květu a zrání plodů je vhodnější sáhnout po hnojivech bohatých na fosfor a draslík.

V některých případech se hodí také hnojiva, která mají dostatek vápníku. Deficit vápníku můžete pozorovat na zrajících plodech rajčat či paprik, které odspodu začínají černat. Mnozí se mohou mylně domnívat, že jde o houbovitá onemocnění, je to však klasický průvodní znak nedostatku vápníku.

Dobře připravené záhony jsou ty obohacené o živiny. Zdroj: Profimedia

Jak použít slepičince?

Co všechno může posloužit jako přírodní hnojivo? Podívejte se například na to video, jak udělat vysoce kvalitní hnojivo ze slepičinců. Toto hnojivo bohaté na dusík je skutečným pokladem pro vaši zeleň - nejen zeleninu, ale také okrasné rostliny a keře všeho druhu.

Domácí hnojiva rostlinného původu

Hnojiva, která si můžete jednoduše vyrobit, jsou však také rostlinného původu. Jsou to různé jíchy či výluhy, které jsou také zálivkami plnými živin. Některé mají navíc repelentní účinky a odpuzují konkrétní škůdce. Nejznámější jíchou, která je považována za velmi cenné hnojivo, je ta z kopřiv, nicméně je celá řada dalších možností. Jícha čili zákvas se dá vyrobit i z různých plevelů a zbytků listů ze sklizené zeleniny a podobně. Díky zhruba třítýdennímu kvašení se části rostlin zcela rozpustí, pevné zbytky klesnou a zůstane jen tmavá tekutina, která je vhodná k zálivce i hnojení. Vždy se však musí ředit! Jde o silné hnojivo, které je množné používat jednou za měsíc v roztoku s vodou v poměru 1:9.

Hnojiva používejte ideálně až do dobře prolitých záhonů či truhlíků. Zdroj: Shutterstock

Výluhy jsou méně kvalitní variantou, u které nedochází ke kvašení. Výluhy se také mohou dělat z nasekaných rostlin, ale i z kompostu. Další prostá a velmi levná hnojiva jsou ta vyrobená z běžných surovin, které míváme doma. Jde například o jedlou sodu, mléko či syrovátku, dřevěný popel nebo nesolenou vodou použitou při vaření příloh. I tato slabší hnojiva rostlinám prospívají a jsou také zcela zdrama.