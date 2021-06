Jak založit kompost a jak se k němu chovat: Šest kroků, bez kterých to nepůjde

Kompost. U tohoto slova si někdo vybaví páchnoucí hromadu čehosi, někdo supr drupr vychytávku a někdo dokonce dětství (jako já). Komposty byly, jsou a budou našim pomocníkem jak do zahrady, tak i do domácnosti. Dnes vám přinášíme postup, jak si ho udělat!

Kompostování – to je věda

Nejprve si všeobecně řekneme, co do kompostu patří a co rozhodně ne!

Co ANO – zbytky z ovoce, zeleniny; vaječné skořápky; čajové sáčky a kávová sedlina; popel za dřeva; posekanou trávu, listí; čistý papír, lepenka; piliny; kůra; sláma; větvičky; chlupy a peří z domácích a hospodářských zvířat

Co NE – kosti, maso, kůže; pecky, slupky z tropického ovoce; kovy, sklo, kameny, plasty; plevel, popel z cigaret a uhlí; časopisy, pečivo

Základní „deska“ kompostu by měla být vytvořena z větviček nebo kousků dřeva. A pak už jen vrstvíme. Zdroj: Profimedia

Jak si kompost vyrobit

Krok číslo 1 – popřemýšlejte, kam ho umístíte. Nejlépe tam, kde bude nejméně na očích a daleko od vašeho nosu. Měl by být oddělený od zbytku zahrady, v polostínu. Také ale myslete na pohodový přístup, abyste nikam nemuseli přeskakovat nebo funět do kopce. Vybrané místo zkypřete rýčem.

Krok číslo 2 – jestli nevlastníte vidle, doporučuji zakoupit. Budete s nimi kompost čas od času přehazovat, aby se provzdušnil a všechny složky se promíchaly.

Krok číslo 3 – pořiďte si 4 palety, hřebíky

Krok číslo 4 – nejdůležitější bod pro většinu lidí! PSYCHICKY SE PŘIPRAVTE!

Krok číslo 5 – z palet vytvořte krychli. Na každém rohu opatřete hřebíkem (nahoře i dole). Já osobně bych si to ještě posichrovala drátem (ale to bude tím, že mám malého prcka a do mého mozku se nenápadně vkrádají nevyžádané představy).

Krok číslo 6 – založte kompost

Jak vlastně kompost vrstvit?

Základní „deska“ by měla být vytvořena z větviček nebo kousků dřeva. Na tento základ se střídavě vrství zelený (např. posekaná tráva, kuchyňské zbytky) a hnědý (např. listí, sláma, piliny) odpad. Pokud někde vyhrábnete trochu zeminy, prokládejte jí tyto dvě vrstvy.

Stupně zralosti:

Čerstvý kompost – cca po 3 měsících, lze použít jako hnojivo pro užitkové rostliny, např. brambory, rajčata

Zralý kompost – 6-12 měsíců. Má až černé zbarvení a krásně voní jako půda v lese. Tento produkt můžete dát na trávník, k zelenině i do květináčů. Obsahuje mnoho živin, dejte pozor, abyste si nepřehnojili (to byste „pohnojili“).

Kompostová zemina – delší doba rozkladu, účinek hnojiva se vytrácí, tím pádem ho lze použít na cokoliv

Kompostování zdar!