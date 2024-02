Nechcete zbytečně utrácet za pekanové ořechy? Vypěstujte si je na zahradě! Budete mít vlastní domácí zásobu.

Patříte k milovníkům pekanových ořechů? Není divu! Jsou nejen chutné, ale i zdravé. Pokud chcete sklízet pekanové ořechy z vlastní zahrádky, není to nemožné. Stačí si pořídit a vysadit ořechovec pekanový.

Jak si doma vypěstovat pekanové ořechy? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Self Sufficient Me:

Zdroj: Youtube

Ořechovec pekanový neboli Carya illinoinensis

Zmíněný druh ořechů je plod ořechovce pekanového, který svým původem pochází z Texasu. První komerční výsadba se uskutečnila v USA na Long Islandu v New Yorku v roce 1772. Od té doby byly vyšlechtěné odrůdy, které dnes mají větší a značně chutnější plody.

close info shutterstock.com / Shutterstock.com zoom_in Ořechovec můžete pěstovat z ořechu.

Pekanové ořechy a zdraví

Je faktem, že právě pekanové ořechy se řadí k těm nejzdravějším. Je v nich totiž nejen vysoký obsah antioxidantů, ale i vitamínů a minerálů. Jsou známé tím, že jsou dokonalým bojovníkem při snižování nezdravého cholesterolu, zvyšují také pocit sytosti a pozitivně se podílejí na zrychlení metabolismu. Zároveň jsou výbornou prevencí mrtvice a rakoviny. Pekanové ořechy jsou i výborným zdrojem L-argininu, aminokyseliny, která přispívá k prokrvování svalů.

Jak ořechovec pěstovat

Ořechovec můžete pěstovat z ořechu. Ke klíčení vyžaduje vlhké a chladné prostředí, kde bude teplota kolem 4 °C po dobu asi 60 dní, posléze klíčící rostlinku umístěte do prostor s pokojovou teplotou. Vložte ji do půdy do hlubšího květníku, aby měla prostor na svůj poměrně dlouhý kořen. Jakmile bude sazenice dostatečně silná, můžete ji přesadit na zahradu. Předpěstované sazenice si lze i koupit.

Kdy a jak vysadit

Sazenice vždy vysazujte i se zemním balem, a to v období od brzkého jara do pozdního dubna. Připravte rostlině dostatečně hlubokou jámu, aby měl hlavní kořen dost prostoru a zbytečně se nepoškodil. Poté stromek důkladně zalijte a hlínu kolem kmenu příliš neudusávejte.

Vhodná lokalita

Ořechovec pekanový dorůstá až do výšky 50 m, jeho kmen může mít až 2 m v průměru. Proto myslete, aby měl do budoucna kolem sebe dost prostoru a nezasahoval do nežádoucích míst. Pokud chcete ořechovci dopřát správný vývoj a růst, vysaďte ho do míst, kam svítí hodně slunce. Přestože strom snese i polostín, odráží se to na menší úrodě. Ve stínu by ořechovec uhynul. V prvních třech letech od výsadby však chraňte před přímým sluncem ořechovci kmen. Můžete ho natřít bílou barvou nebo obalit textilií.

close info shutterstock.com / Shutterstock.com zoom_in Ořechovec pekanový dorůstá až do výšky 50 m, jeho kmen může mít až 2 m v průměru.

Pozor na přemokření a vysušení

Ořechovec vyžaduje půdu, která dobře odvádí vodu. Je totiž poměrně dost citlivý na přemokření. Stejně tak mu nevyhovuje ani přílišné sucho, proto stromek v prvních letech v období sucha pravidelně zavlažujte. Půda by měla být humózní, nezasolená a hluboká. Ořechovec je mrazuvzdorný, a to až do –28 °C. První zimu však mladý stromek před mrazem chraňte. Stačí jej zakrýt chvojím nebo textilií.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.living.iprima.cz, www.nasezahrada.com