Kartonové krabice a další domácí potřeby, co slouží k likvidaci plevele a škůdců

Britka Daisy Payneová seznamuje zahrádkáře se svým pohledem na pesticidy a zdůrazňuje, že stále více zahrádkářů hledá způsoby, jak běžnými domácími prostředky zabránit a neprohlubovat narušení rovnováhy životního prostředí způsobené nešetrnými přípravky. Domácí prostředky jsou k přírodě šetrnější a zároveň levnější.

Pesticidy a herbicidy lze částečně nahradit

Není nad to najít řešení doma a poradit si v zahradě pokud možno přírodní cestou. Pokud patříte mezi milovníky zahradničení a máte pocit, že už bylo dost nadužívání chemických přípravků a průmyslově vyráběných pesticidů, pak vězte, že nejste sami. Moderní ochrana zahrad se ubírá podobným směrem. Touha po odstranění veškerých plevelů stůj co stůj nahradila tendence poradit si s nevhodnými plevelnými rostlinami jinak. Bez použití chemikálií, které sice vysoce efektivně, ale také nešetrně likvidují vše, co jim přijde do cesty.

Hmyz oslabený pesticidy je náchylnější k nemocem. Zdroj: profimedia

Prostředky v domácnosti jsou často šetrnější vůči přírodě

Zahradu lze částečně ochránit i použitím jiných zcela běžných prostředků, které už nejspíš máte doma. Zajistí vám běžné levné domácí prostředky a zbytky definitivní vyřešení problému? Ne, nezaručí. Ale to platí i pro průmyslově vyráběné přípravky. Plevel se bude vracet, škůdci budou škodit. Zahrada ani dům nejsou bublinou, kde byste mohli udržet sterilní prostředí a kde by platila jiná pravidla než v okolní přírodě. Logičtější přístup k redukci plevelů přichází ve vytvoření takových podmínek, které brání jejich růstu a šíření. Vytvořte plevelům takové podmínky, které přímo znemožní jejich růst.

V každé domácnosti se najde lepenková krabice

Taková redukce je podstatně účinnější, běžně známá a osvědčená. Všichni zahrádkáři rozhodně znají mulč, netkané textilie či černou fólii. Všechny tyto plní funkci takového půdního pokryvu, který sice propouští závlahu a udržuje ji, ale také fyzicky znesnadňuje růstu jiných než zasazených rostlin. Alternativou mulče či textilie je lepenka. Krabic a obalových materiálů máme stále poměrně dost. Čím více online nákupů, tím více lepenky, kterou lze jednoduše použít stejně jako jiný pokryv půdy. Vrstvením lepenky v místech, kde trpí zahrada silným zaplevelením, zabráníte dalšímu růstu plevele nezávadným a levným materiálem, ke kterému máme všichni docela dobrý přístup.

Lepenkové krabice, které již dosloužily, použijte jako pokryv záhonů místo mulče. Zdroj: Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

Udělejte si doma pesticidní skořápkovou drť

Mezi účinné a do zahrady vhodné posypy a bariéry patří drcené skořápky. Vaječné skořápky podrcené a nasypané k rostlinám zastávají hned dvojí funkci. Skořápky jsou v podstatě vápník, který se tímto způsobem částečně vrací do půdy. Velká část rostlin potřebuje vápník ke svému růstu a vytváření struktur buněk stonků a listů, ale také kořenového systému. Zároveň drcené skořápky působí jako účinná bariéra proti některým škůdcům, která je stoprocentně přírodní a dostatečně účinná. Skořápky mohou být také nahrazeny i jinou zahradnickou drtí, jako jsou například lávová nebo ta z kakaových mušlí, respektive skořápek.

Vaječné skořápky snadno rozdrtíme v hmoždíři, ale kousky musí být dostatečně velké, aby působily i proti škůdcům. Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Repelent versus pesticid

Pro kontrolu drobného hmyzu, který se běžně vyskytuje v zahradách i v okolní přírodě, můžete použít obyčejnou mýdlovou vodu. Představa je taková, že se snažíme hmyz spíše odradit a znesnadnit mu nekontrolované množení a devastaci našich rostlin. Nejde nám tedy o fyzickou likvidaci, kterou bychom ještě hlouběji narušovali rovnováhu okolní přírody.

Pesticidy a repelenty z domácích surovin jsou běžné a šetrné. Zdroj: LDprod/Shutterstock.com

I průmyslová výroba využívá domácích surovin

Daisy Payneová také upozorňuje na to, že i v hobby marketech a zahradnictvích jsou již běžně k dostání i přírodní a zcela nezávadné postřiky, které jsou až překvapivě účinné. Jsou často také vyrobené z běžných domácích surovin a jejich použití je zcela bezpečné a efektivní.

Zdroje: https://www.dumazahrada.cz, https://www.express.co.uk