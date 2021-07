Domácí, účinný a zcela ekologický postřik, který spálí plevel

Plevel v záhonech, na cestičce v zámkové dlažbě okolo domu.. Už se vám o něm i zdá! Máme pro vás několik tipů na to, jak se plevelu zbavit pomocí domácího ekologického postřiku.

Zdroje: homebydleni.cz, www.prozeny.cz

Plevel se označuje jako rostlina, která roste proti vůli pěstitele. To je vcelku hezká definice. Ale co je pro někoho plevel, pro druhého může být poklad. Krásný příklad je kopřiva. Vás na zahradě štve, nelíbí se vám a ke všemu se o ní popálíte. Ale pro mnoho lidí je to léčivka, která má v jejich životě důležité místo.

Čím rostliny/nás plevel trápí?

Jistě se mnou souhlasíte v tom, že plevel nám, lidem, leze na nervy tím, že se ho musíme zbavovat. Čím víc plevelu, tím více práce pro nás. Bere rostlinám vláhu – zalíváte svojí zeleninu na zahrádce a stále to je málo? Plevel si ze zálivky bere větší část, protože má rozvětvené kořeny. Kořeny plevelu uvolňují oxid uhličitý a rozhodně ne v malém množství. Proto se mu daří na méně výživných půdách. Plevel často převyšuje naše pěstované rostliny a vytváří jim stín. Nezastíní pouze rostliny, ale i půdu, která se méně prohřívá, tím pádem negativně ovlivňuje růst a plodnost. Plevel nám může zavléknout na zahrádku různé choroby.

Jak se plevelu zbavit?

Vybrat si lze vytrhávač i s teleskopickou tyčí Zdroj: OksAks / Shutterstock.com

Mechanicky:

Nejspíš nejběžnější způsob likvidace plevelu. Mezi tyto postupy patří například okopávání, vypichování nebo vytrhávání. Ale ta bolavá záda po této činnosti! Proto výrobci nelenili a vyvinuly vytrhávače plevelu. Vybrat si lze vytrhávač i s teleskopickou tyčí, kterou si nastavíte podle svého vzrůstu, aby vám to bylo co nejpohodlnější.

Mezi mechanické prostředky se dá zařadit i mulč. Mulčovat zkuste posekanou trávou, kompostem, nebo i mulčovací fólií. Kolem okrasných rostlin se často sype mulčovací kůra, ale zjistěte si, jestli rostliny, které pěstujete, mají rády kyselé prostředí.

Chemie:

I to je možnost, pokud už vám opravdu nic na plevel z přírodních zdrojů nepomáhá. V obchodech si můžete vybrat z velkého množství produktů. V záhonu vytáhnete plevel z půdy lehce, ale v dlažbě se vám s tím mordovat chtít třeba nebude a po chemii sáhnete.

Kultivace půdy:

Pravidelná kultivace, ať už ruční (rýč, motyka), nebo za pomocí motorových kultivátorů, provzdušní a zkypří půdu, a tím se nebude tolik vysušovat. Zbavíte se samozřejmě i plevelu.

Do octa přidejte čtvrt hrnku soli, zamíchejte a aplikujte na plevel Zdroj: byrichardduebell.com / Shuttertock.com

Domácí zabijáci plevelu: