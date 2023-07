Domácí urychlovače kompostu denně vyhazujete. Pomůže i levná tabletka z lékárny

Pomysleli jste někdy při vyhazování slupek či zbytků jídla, že se možná zbavujete velmi cenného odpadu? Určitě je to tak, protože hodně z toho, co končí v odpadkovém koši a kontejneru, by mohlo být skvělým urychlovačem pro zrání kompostu.

To, co každý den vyhazujete, se může stát skvělým urychlovačem kompostu. Za co by jiní dali nevím co, vy prostě vyhazujete do odpadu. Nebo máte doma kompost a nevědomky se zbavujete vzácného materiálu? Urychlovače kompostu jsou přírodní látky, které pomáhají zrychlit rozklad organického materiálu. Kompost tak uzraje mnohem rychleji. A často jsou to zbytky zeleniny, ovoce nebo pokrmů.

Chce to zelenou

Přidáváte do kompostu pouze zahradní odpad jako suché listí či spadané větve? Rozklad kompostu se tak značně zpomalí. Váš kompost potřebuje i zelené materiály, jako je posečená tráva, zbytky zeleniny či ovoce. Jsou bohaté na dusík a urychlí proces rozkladu. Dejte však pozor, do kompostu nepatří shnilé nebo plesnivé ovoce či zelenina.

V kompostu nesmí chybět zbytky zeleniny. Zdroj: Profimedia

Čajové sáčky

Pijete rádi čaj? Pokud z použitých čajových sáčků odstraníte všechny nálepky a kovové svorky, jsou pro váš kompost doslova lahůdkou. Patří tam i sypaný použitý čaj ze sítka. Čajové lístky pomáhají udržovat optimální pH hodnotu.

Aspirin i rýže

Možná jste nevěděli, že na kompost můžete vyhazovat i zbytky rýže a dokonce i těstovin. Jsou totiž skvělým zdrojem potravy pro mikroorganismy, které rozkládají organické zbytky. A tyto mikroorganismy rostou i díky kyselině salicylové, proto můžete do kompostu přidat i aspirin. Zkontrolujte proto lékárničku, pokud objevíte několik prošlých tablet, rozpusťte je v teplé vodě a roztokem zalijte kompost.

Kávu kompost miluje. Zdroj: Profimedia

Kávová sedlina

Doslova pochoutkou pro kompost je kávový lógr. Obsahuje dusík, živinu pro mikroorganismy, které v kompostu rozkládají veškeré organické materiály. Má také vláknitou strukturu, která přispívá k lepšímu větrání kompostu. Výhodou kávové sedliny je i to, že má obvykle mírně kyselé pH, které pomáhá regulovat i pH kompostu a tím zrychlovat kompostovací proces. Navíc má schopnost pohlcovat nepříjemný zápach. A dobrá rada na závěr: Kávový lógr před vyhozením na kompost usušte.



