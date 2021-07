Domek pro hmyz téměř zadarmo: Návod na výrobu. Náplň nasbíráte na procházce

Chcete mít vaši zahradu ještě více atraktivní? Pořiďte si vlastnoručně vyrobený domek pro hmyz, ten má totiž jen málokdo. A hlavně uděláte užitečnou věc nejen pro tento živočišný druh, ale i pro vaše rostliny a květiny.

Protože v posledních letech vzácný hmyz ubývá, vědci stále mnohem více varují, že by mohl do sta let téměř vyhynout. Nastala by situace, která by způsobila naprostý kolaps našeho ekosystému. Tak proč nepřiložit ruku k dílu, riziko vyhynutí alespoň nezpomalit a být tak přírodě nápomocný. Alespoň tím, že hmyzu poskytnete místo k bydlení. Přiláká to k vám hmyz, který se postará o opylování a pomůže v boji se škůdci. Stačí tak málo a ještě se u toho báječně pobavíte kreativitou. A kromě toho, pěkný hmyzí domeček každé zahradě sluší!

Názor odborníka

Významnou úlohu hmyzu i myšlenku, že si tento druh opravdu zaslouží naši pozornost, potvrdila i realizátorka expozice Domečky pro hmyz na jednom z veletrhů Flora Olomouc už před pár lety. Pavlína Švecová z Českého zahrádkářského svazu vyzdvihla nenápadné návštěvníky našich zahrad například jako ekologického likvidátora škůdců: „Hmyz nám pomáhá s likvidací škůdců, zvláště tehdy, pokud se chceme vyhnout chemickým přípravkům. Lidé si také mnohdy neuvědomují, že bez hmyzích opylovačů bychom se ani nedočkali velké úrody.“

Pěkný hmyzí domeček každé zahradě sluší! Zdroj: profimedia.cz

Některé rostliny jsou sice samosprašné a opylují se samy, ale většina ovocných stromů potřebuje ke svému opylení právě uznávaný hmyz. Jen samotné včely na tento úkol nestačí. Velkými pomocníky jsou právě berušky, škvoři, zlatoočka, slunéčka či ploštice, kteří úspěšně bojují se škůdci a jako opylovače zas přilákáte čmeláky či zlatěnky. Je důležité, aby měl hmyz kam naklást svá vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy, a nakonec se vyvine dospělý jedinec.

Vzhled hotýlků pro hmyz

Domky pro hmyz mohou mít široké spektrum podob. Stačí jen pustit fantazii na špacír. Mohou mít velikost celkem malých krabiček nebo dosahovat úctyhodných rozměrů hmyzího sídliště. Záleží jen a jen na vás a na prostoru, který pro výtvor budete mít.

Zadní část domku je třeba zakrýt, aby se hmyzí domeček nestal prostřeným stolem pro hladové ptactvo. Zdroj: profimedia.cz

Možná nejprve začnete s jedním malým domkem a časem vybudujete další, protože jde o docela návykovou činnost. A věřte, že nebudete zdaleka první, komu se zalíbí nejen samotné budování pestrých podob domků, ale hlavně i pozorování zabydlujícího se hmyzu.

Vše, co budete potřebovat, máte možná doma. A když ne? Pomůže příroda

Důležité je, aby byly domky vyrobeny z různorodých materiálů. Základ mohou tvořit různé dřevěné konstrukce z odřezků či zbylých prken, staré kmeny poražených stromů nebo jen menší polínka, staré pevné kartonové krabice a dokonce postačí i staré plechovky.

Skvělý je také klasický stavební materiál. Různé neupotřebené staré cihly, tvárnice či tašky na střechu, které snadno najdete i na skládkách se starou sutí.

Pokud máte pocit, že by vám stavba hmyzího domku zabrala moc času nebo nevěříte šikovnosti svých rukou, zkuste na to jít od lesa. Nebo spíš z lesa, ten vám materiálu poskytne víc než dost. Nasbírejte si hromadu šišek a využijte je jako mulče pod keře. I tady by se mohlo hmyzu líbit.

Základní kostra domku

Hlavní konstrukce může být horizontální i vertikální a hloubka je na vašich možnostech. Většinou bývá 15 až 40 centimetrů hluboká. Samotný tvar domku si dopředu rozmyslete, může připomínat třeba klasický domeček, ale úplně postačí i jednoduchý obdélník, záleží na vaší zručnosti. Třeba vyrobíte hotové umělecké dílo. Využít můžete i silnější polínka, cihly či pórobeton, do nichž stačí vyvrtat dutinky hluboké 3 až 10 centimetrů.

Domky pro hmyz mohou mít široké spektrum podob. Zdroj: profimedia.cz

Vyrobený základ by měl mít i stříšku, aby do domku nezatékalo, ale to můžete klidně vyřešit i šikovným tvarem základní konstrukce. Zadní část domku je třeba zakrýt, aby se hmyzí domeček nestal prostřeným stolem pro hladové ptactvo. Vhodné je použít nějaké drátěné pletivo s malými oky či síť.

Čím ho vyplnit? Jděte na procházku přírodou, tam najdete víc, než si myslíte

Na výplň budete potřebovat další přírodní materiály a opět platí, že fantazii a nápadům se meze nekladou. Při procházce můžete nasbírat různé druhy mechu, suchou trávu, kůru z rozličných stromů, lýko, suché stvoly, šišky různých tvarů, drobné větvičky, bukvice, žaludy či prázdné makovice. Prostě cokoliv vám přijde do cesty.

S materiálem na výplň nešetřete, protože váš domek bude moci poskytnout přístřeší více druhům hmyzu. V šiškách a suchém listí se bude líbit beruškám a škvorům, v chodbičkách z klacíků, bambusů, stébel najdou ubytování včely samotářky či zlatoočka.

Nakonec vše poskládejte do domku tak, aby nic nevypadávalo, ale ani nepřesahovalo ven. Výplň by mohla začít plesnivět. V některých případek, můžete pletivo či síť přichytit i z čelní strany, výplň tak bude lépe fixovaná, ale není to podmínkou. Během instalování výplně určitě nezapomeňte na estetiku a kreativitu, hmyzí domek bude i výtvarným doplňkem vaší zahrady.

Pravidelná kontrola

Stejně jako váš dům i domek pro hmyz potřebuje pravidelnou údržbu. Kontrolujte, zda v něm neřádí plísně a parazité. Jednou za rok vyměňte hustou náplň za novou a navrtané kusy dřeva pak jednou za dva až tři roky. Samozřejmě pod podmínkou, že nejsou obsazené vašimi novými hmyzími přáteli.

