Dosna indická: Exotickou krásku můžete v květnu vysadit ven. Působí monstrózně!

Dosna indická na čtyři… tak to možná znáte z křížovek. Kanu v zahradě rozhodně nepřehlédnete! Právě přichází ten pravý čas na přesazení rostlin na zahradu.

Chcete nějakou příjemnou, ale dost výraznou změnu na zahradě? Vysaďte si dosnu indickou, bude nádhernou exotickou dominantou. Vybrat si můžete z různých barevných tónů, můžete zkusit i mělnickou odrůdu, která se pyšní oranžovožlutými květy.

Dosna indická (Canna indica)

Dosna indická zahrnuje zhruba 50 druhů. Má původ v tropických oblastech Ameriky, kde rostou a kvetou celoročně. Jedná se o vytrvalou rostlinu, jejíž vzpřímené lodyhy dorůstají výšky až 180 cm. Ani její listy nezůstávají pozadu, protože ani jejich velikost není zanedbatelná – jsou 10 až 30 cm široké a 20 až 60 cm dlouhé. U nás se může pěstovat venku pouze přes sezónu, neboť nemá ráda zimu, natož mrazy. V některých státech světa se dosny vědomě hubí, neboť jsou považovány za plevel, který se rychle rozrůstá a nemá pro lidi ani zvířata žádný prospěch.

Dosna indická má původ v tropických oblastech Ameriky. Zdroj: Shutterstock

Předpěstování dosny

Ven do zahrady můžete předpěstovanou kanu vysadit hned po zmrzlých. Ale jak na předpěstování? To zahajte na počátku března. Přezimující hlízy rozdělte nožem na oddenky tak, aby měly vždy tři puky (tímto způsobem si je zadarmo rozmnožíte). Řezné ranky nechte zaschnout a takto nachystané oddenky vložte do vhodné nádoby s odtokovým otvorem, kam si předem do půlky nasypete výživný substrát. Oddělky položte na substrát tak, aby pupeny směřovaly vzhůru a zasypte je další várkou substrátu. Oddenky by měly být cca 15 cm hluboko. Poté zasazené kany zalijte a umístěte na slunné stanoviště, kde není průvan. Pokud přesunete dosnu do zimní zahrady, hlídejte si noční teploty, ty se nesmí blížit k nule.

Hurá s dosnou do zahrady

Předpěstované rostliny lze vysadit do zahrady do volné hlíny už od poloviny května. Najděte jim teplé slunné místo s vlhčí půdou. Místo by mělo být chráněno před nepříznivými vlivy.

Samotnou rostlinu zasaďte cirka 15 cm hluboko a nechte jí dostatečně velký prostor – 50 cm. Jestliže rostlinu budete pravidelně zalévat a občas jí dopřejete hnojivo, bude vám kvést od července až do října.

Dosnu lze pěstovat i v nádobách, ale v tom případě si vyberte trochu menší odrůdu.

Zazimování rostlin

Jakmile hlásí počasí první přízemní mrazíky, je nutno kany seříznout na cca 10 centimetrů nad zemí a spolu s hlízami je vyjmout ze země. Hlízy nemusíte nijak čistit, uložte je na suché tmavé místo. V místnosti by neměla klesnout teplota pod 5 °C.

Vybrat si můžete z nejrůznějších kultivarů, které se liší barvami květů i listů. Zdroj: Shutterstock

Vybíráme odrůdu

Při výběru dbejte na to, kde chcete dosnu pěstovat. Nádoba nebo volná půda? Můžete se i rozhodovat mezi barevností listů. V nabídce jsou kromě těch zelených, ještě i červenolisté. Samozřejmě pro vás bude také důležitý výběr barvy květu, přeci jen… kvůli květům si kanu většina lidí pořizuje.



