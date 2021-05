Dracena reaguje na lidské emoce, zjistili vědci. Jak se o ni starat?

Rostliny jsou tichými společníky. Nevítají nás radostným poštěkáváním ani nemňoukají, když mají žízeň. Je vůbec možné, aby vnímaly naši přítomnost a duševní rozpoložení? Americký vědec Cleve Backster tvrdil, že jeho dracena tuto schopnost má.

Říká se, že když na rostliny mluvíte, rostou rychleji a lépe prospívají. Vědecky to potvrzeno nebylo a nezabýval se tím ani Cleve Backster. Zato ho napadlo připojit svou dracenu na detektor lži a spálit jí jeden z dlouhých dekorativních listů. Předpokládal, že pokud by rostlina pocítila bolest, detektor by reakci zachytil.

Když list jen namočil do horké kávy, dracena nijak nereagovala. Jakmile ale vytáhl z kapsy zápalky a chystal se jednu z nich škrtnout, detektor lži zaznamenal prudkou změnu, jako by rostlina vycítila, že se jí Backster chystá ublížit. Uklidnila se až v momentě, kdy krabičku sirek vstrčil zpátky do kapsy.

Pro vědecký svět nebyly Backsterovy pokusy příliš přesvědčivé, mezi veřejností však vyvolaly senzaci. Dracena se proslavila jako rostlina, která umí vnímat lidské emoce, a pěstitelé k ní začali přistupovat jako k domácímu mazlíčkovi. Jak se o ni tedy starat, aby u vás byla spokojená?

Kromě vlídného slova dracena potřebuje rozptýlené světlo, pravidelnou zálivku odstátou vodou a časté rosení. Pobyt na přímém slunci by jí mohl poškodit listy, citlivá je i na průvan. Na druhé straně jí prospěje letnění na čerstvém vzduchu, pokud pro ni venku najdete přistíněné a závětrné stanoviště. Protože jde o tropickou rostlinu, v zimě si ji ponecháme v teple domova a budeme kolem ní zvlhčovat vzduch, aby neusychala.

Ačkoli dracena svým vzhledem připomíná palmu, řadí se do čeledi agáve a botanicky tedy palmou není. V našich končinách se nejčastěji pěstují druhy Dracaena marginata a Dracaena fragrans, jež seženete v rozličných kultivarech, včetně pestrolistých. Draceny s pestře zbarvenými listy potřebují ke zdárnému vybarvení více světla a někdy může být obtížné vychytat stanoviště, které jim ho poskytne.

Celkově však draceny nejsou příliš náročné, takže mohou zdobit nejen naše domovy, ale i kanceláře a školní třídy. Jejich předností je schopnost pohlcovat škodliviny z ovzduší, takže v místnostech čistí vzduch a vytvářejí okolo sebe zdravější prostředí.

Tip: Pokud chcete, aby vám dracena rychle vyrostla, přesaďte ji do velkého květináče. Dejte ale pozor, kořínky jsou velmi křehké a náchylné k poničení. Od jara do podzimu dracenu jednou až dvakrát do měsíce přihnojte tekutým komplexním hnojivem pro pokojové rostliny. V zimě jí dopřejte klid, na dva až tři měsíce hnojení zcela vynechejte.

