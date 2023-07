Tohle ovoce je zázrak pro srdcaře i proti stárnutí. Snadno si ho vypěstujete

Možná jste už také na některém z tematicky exotických trhů zahlédli podivné, jasně vybarvené a šupinaté ovoce, které upoutá pozornost už na první pohled. A zajímavé je i po bližším prozkoumání. Jde o takzvané dračí ovoce nebo-li pitayu, které se k nám dostalo z Jižní Ameriky a Asie, kde má dlouhou tradici a místní si jeho chuť nemohou vynachválit.

Pro naše chuťové buňky bude dračí ovoce možná zpočátku trochu oříškem, ale tak je to s každou novinkou. S trochou nadsázky by se dala přirovnat k angreštu. Jde ale o kaktusový plod, který si mnozí po několika soustech zamilují. Dokonce natolik, že nechtějí čekat na další příležitost ke koupi a rozhodnou se zkusit si dračí ovoce vypěstovat v domácích podmínkách. Možná je to nepravděpodobné, ale jde to i u nás, a to bez větších problémů. Jen je třeba vědět, jak na to.

Doma je v tropech

Rostlina, která takovéto plody poskytuje, je jmenuje Hylocereus a patří mezi kaktusovité. I když bychom se s těmito jedinci mohli setkat hlavně v tropickém a případně subtropickém pásmu, bude se jim dařit dobře i na našich zahrádkách. Pokud se budete chtít do pěstování dračího ovoce pustit, je potřeba si uvědomit pár základních faktů. Kaktus, na kterém roste, má charakter liány, která se v přirozených podmínkách pne po kmenech stromů až do jejich koruny. Jde o dlouhé ploché dužnaté články s přísavnými kořeny, jaké jsme zvyklí vídat třeba u břečťanu. Navíc jsou tyto rostliny, jako i jiné kaktusy, chráněny ostny, na které je třeba si dávat opravdu dobrý pozor.

Květy pitayi připomínají hrníček na šálku Zdroj: Pixabay

Nádherné vanilkové kěty

Zážitkem, kromě konečné konzumace dračího ovoce, je již doba kvetení kaktusu. K úctyhodným délkám jeho výhonů patří také neobyčejně velké květy, které by se stěží vešly na běžný talíř. Protože jde o květy, které se otvírají jen v noci, potřebují tyto kaktusy k opylování a následné tvorbě plodů právě noční můry, a pokud se v okolí zabydleli i netopýři, jistě ani ti nepohrdnou návštěvou těchto zajímavých květů. Prostoru na nich mají dost a tvar, připomínající podle mnohých pozorovatelů po vanilce vonící čajový hrnek i s podšálkem, přímo vybízí k návštěvě i větší tvory.

Může vážit až jeden a půl kilogramu



Když dojde k opylení, které je možné provést i uměle, tedy za pomoci člověka, začnou se z květů vyvíjet plody, připomínající svým tvarem velké vejce. Na jejich povrchu se vytvoří jakési šupiny, které také daly tomuto ovoci jeho název. S dozráváním se barva šupin změní na červenou, i když jejich okraje mohou zůstávat zelené, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na chuť obsahu, který mají chránit před nepřáteli. Plody to nejsou vůbec malé, hmotnost těch rekordních se může blížit i půl druhému kilogramu, běžnější jsou ale kusy, vážící kolem půl kila. V našich podmínkách, které nejsou pro kaktus tak docela ideální, bychom se na maximální velikost ovoce těšit neměli, ale o překvapení nemusí být nouze.

Proč pěstovat pitayu?

Pitaya je druh ovoce, které má na lidský organismus doslova blahodárný účinek. Vitamíny (hlavně ze skupiny B a také C), minerální látky i další tělu prospěšné látky, jako je karoten nebo riboflavin, jsou v jejích přibližně dvaceticentimetrových plodech obsaženy v opravdu velkém množství – a to všechno v kombinaci s velmi malou kalorickou hodnotou. Co víc si přát? Snad jen nějaké další příznivé účinky. I ty může dračí ovoce nabídnout, a tak nám pomůže při problémech s usínáním a spánkem obecně, stejně jako při depresích. Podpoří také trávení a soustředění. Zbystřit by měli také lidé, kteří mají problémy se srdcem nebo se obávají rychlého stárnutí. To už je dost důvodů k tomu, abychom se pokusili vypěstovat si pitayu přímo na vlastní zahradě.

Chcete-li pěstovat pitayu, musíte pěstovat kaktus... Zdroj: Wikimedia commonc, Petrtkap, CC-BY-SA-4.0

Koupit, vydlabat, vypěstovat...

Prvním krokem k budoucímu vlastnímu dračímu ovoci je zajištění jeho semínek. Ty si nejsnadněji obstaráme koupí jednoho zralého plodu, z něhož je vydlabeme. V jediném kusu jich je nepočítaně, budeme mít tedy dostatečnou zásobu. Dalším krokem je máčení semen ve vlažné vody a jejich následný výsev do vhodného substrátu, ideálně písčitého. Jak bylo několikrát připomenuto, jde o kaktus a podle toho se musíme k rostlině také chovat. Snaha o pravidelnou až přílišnou zálivku by se rozhodně vymstila opadáním květů a likvidací celé rostliny. K pěstování budeme v našich klimatických podmínkách potřebovat ideálně skleník, do kterého umístíme potřebnou konstrukci pro pnutí rostliny.

U nás raději do skleníku

Je potřeba upřímně přiznat, že úspěch při pěstování dračího ovoce na středoevropské zahradě není zaručený, ale za pokus to rozhodně stojí. Pokud se podaří rostlinu dovést do květu, je z poloviny vyhráno. A když se začnou skutečně po opylení vyvíjet plody, je úspěch na dosah, i když jeho dozrávání trvá téměř dva měsíce. Pokud by se ale vlastní pěstitelské pokusy nesetkaly s kýženým výsledkem, pořád je tady ještě možnost zajít si pro dračí ovoce na jeden z trhů s exotickým ovocem. Jen si musíme dát pozor, abychom nekoupili ovoce již přezrálé. To poznáme podle skvrn, které se začnou na šupinách tvořit.

Pokud jste pitayu ještě neochutnali, je nejvyšší čas vyzkoušet novou chuť a nový zážitek. Stojí to za to.

Zdroje: prima-receptrar, agrifarming, timesofagriculture