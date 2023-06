Dračíky: Nenáročné zapomenuté trvalky jsou letos hitem předzahrádek

Už jste slyšeli o dračíku nebo jste jej dokonce viděli? Tahle prozatím stále ještě celkem málo známá trvalka se rychle prosazuje na předzahrádkách, terasách i v květináčích nejen venkovských stavení. Jde o rostlinu zajímavou, vytrvalou a poměrně nenáročnou na pěstování. Byla by škoda ji minout.

Dračíky jsou rostlinky, které ani není možné přehlédnout, zvlášť v období jejich květu. Pocházejí ze Severní Ameriky, kde je můžeme najít téměř všude v různých formách - od drobných keříků až po vysoké trsy. Také u nás se již pěstuje několik variant dračíků, z nichž některé je vhodné vnímat spíše jako letničky, protože hůře snášejí naše zimy, jiné se hodí do skalek, další dokonce do tak zvaných prérijních záhonů a jako doplněk vyšších ozdobných trav. Je vidět, že využití dračíků je téměř neomezené, což je také důvod jejich rostoucí obliby.

Barvy i velikosti na výběr

Jakmile dračíky kvetou, což bývá po celé léto, dokonce již od května až do začátku října, nikdo je nemůže minout bez povšimnutí. Záplava zajímavých květů v celých hroznech nebo latách doslova pokryje záhon, který jsme dračíkům vyhradili. Můžeme si přitom vybrat z mnoha barevných variant od panensky bílé až po tmavě fialovou, případně i rostlinky s vícebarevnými žíhanými květy. Různorodost dračíků je tak jednou z jejich velkých předností. Jak je ale pěstovat, abychom z nich mohli mít skutečnou radost?

Dračíky mají rády sušší prostředí Zdroj: Shutterstock

Raději sucho než bláto

Pokud se rozhodneme pěstovat dračíky, bude zásadní vybrat jim stanoviště s lehkou, případně i kamenitou, ale rozhodně dobře propustnou půdou. To je základem úspěchu. Dračíky jsou totiž náchylné k zahnívání vždy, když jsou nuceny růst na přemokřených místech. Tyhle rostlinky milují sluneční paprsky, proto je potřeba okamžitě zavrhnout místa stinná a chladná. Naopak na výsluní, maximálně v jemném polostínu, budou spokojené a dají to najevo záplavou trubkovitých květů i bujným růstem.

Květináče nejsou problém

Vzhledem k tomu, že si dračíky libují spíše na sušších stanovištích, nebudeme to přehánět se zálivkou, kterou bychom jim mohli ublížit. Pěstovat je můžeme dokonce i ve větších květináčích, což je výhodné pro snadnější zazimování. Vždy ale musíme přemýšlet o jejich možné velikosti. V dobrých podmínkách se totiž jednak poměrně rychle rozmnožují a rozpínají do svého okolí a pak také mohou dorůstat do výšky půl, v ideálních poměrech až jednoho metru.

Množení není problém

Dračíků je na výběr hned několik variet jak barevných, tak i velikostních. Pokud se vydáte na nákup nebo si necháte od souseda odlomit část rostliny k zakořenění, což je kromě běžného jarního oblíbený způsob množení toto rostliny, dávejte si dobrý pozor na to, jak bude vypadat za několik měsíců, abyste předešli zbytečnému překvapení, nebo dokonce rozčarování.

Zimu zvládnou, ale nesvědčí jim

I když jsou dračíky trvalky, v našich podmínkách mají problémy přečkat zimu, pokud bychom se o ně nepostarali tak, jak je potřeba. Rostlinky, které jsme zasadili do květináče, je dobré na zimu přenést na chladné místo, kde ale nebude mrznout. Pokud se rozhodneme pro jejich pěstování přímo na záhonku, bude nutné rostliny (stejně jako ty v květináči) po odkvětu ostříhat a navíc ještě před příchodem zimy dobře přikrýt. Péče o ně se rozhodně vyplatí, protože příští rok se budete moci těšit z krásné ozdoby již před příchodem léta.

