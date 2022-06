Hitem okrasných záhonů je dračík. Máte ho na své zahradě?

Dračíky jou mrazuvzdorné, nenáročné na půdu a zálivku. Co víc si přát? Letos se stal hitem pěstitelů dračík. Je krásný, trvalý a pěstovat jej zvládne každý. Jak se postarat o dračík?

Zdroje: living.iprima.cz, www.ceskestavby.cz, www.balkonovekvetiny.cz

Nenáročné a krásné dračíky

Dračíky (Penstemon) jsou okrasné květiny, které ozdobí vaši zahradu dlouhými stonky s krásnými kalichovitými květy, které vykvétají od července do září. Obvykle si můžete vybrat z variant kvetoucích bíle, růžově, fialově či purpurově a červeně. Někdy jsou k mání i modré dračíky a objevují se i dvoubarevné varianty, kdy je kalich uvnitř bílý. Trvalkové záhony mají řadu výhod a jednou z nich je nutná minimální údržba. I dračíky vytvoří krásné trsy rostlin, které se budou pozvolna rozrůstat, vytvářet mikroklima pro lepší hospodaření s vláhou i bránit růstu plevelů. Trvalkové záhony, a navíc ty dračíkové, jsou jednoznačně krásné, jen musíte jejich výsadbu dobře naplánovat.

Dračíkům to nejvíce sluší pospolu, když se mohou rozrůst a vytvořit koberce a patra různě vysokých rostlin. Dračíky můžete kombinovat s mnoha trvalkami v záhonu, ale pokud zvolíte různé barevné varianty odlišného vzrůstu, klidně si vystačíte jen s dračíky. Tyto rosliny sice pocházejí ze Severní Ameriky a Mexika, ale daří se jim u nás velmi dobře. Co potřebují dračíky, aby prospívaly?

Dračíky jsou velmi pěkné a hlavně nenáročné trvalky. Zdroj: Profimedia

Dračíky vypěstujete kdekoli na sluníčku

Dračík není žádná citlivka a výborně se hodí i do míst, kde se jiným okrasným květinám nedaří. Dračíky mají rády teplejší prostředí a sušší kamenité půdy. Ani na zálivku není dračík náročný, naopak jsou právě propustné půdy nutné k tomu, aby se rostlina nepodmáčela a nezačala zahnívat.

Při volbě stanoviště také myslete na to, že různé druhy mohou vyrůst do 15 až 50 centimetrů, výjimečně i do jednoho metru. Nižší varianty mohou vypadat pěkně i v nádobách pěstované na balkonech, vyšší rozhodně patří do zahrad na sluníčko.

Dračíky krásně vyniknou v trvalkových záhonech. Zdroj: Profimedia

Pěstujte dračíky jako v anglických zahradách

Je to rostlina oblíbená do skalek a trvalkových výsadeb. I když patří k nenáročným, přece jen bude potřeba dračík na zimu přikrýt, aby trs zbytečně neutrpěl mrazíky. Inspirujte se například v anglických zahrádkách, kde jsou trvalkové záhony velmi oblíbené a v podstatě vytvoří neprostupnou džungli, která každý rok znova obroste a zazaří směsicí květů.