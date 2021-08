Dřepčíky na zahradě poznáte snadno. Co s nimi, aby vám nezničili zeleninu

Dřepčíci neboli skákající brouci jsou postrachem každého zahrádkáře. Jsou neskutečně žraví a během suchého horkého léta dokážou zničit na zahrádce spoustu zeleniny. Můžete se jich zbavit pomocí chemie, ale likvidace přírodními prostředky je šetrnější k vašim pěstovaným plodinám.

Dřepčíci patří mezi mandelinkovité brouky a rod Phyllotreta zahrnuje velké množství druhů. Nejznámější je zejména dřepčík černonohý, dřepčík černý, dřepčík zelný a dřepčík polní (Phyllotreta nigripes, Phyllotreta atra, Phyllotreta nemorum a Phyllotreta undulata). Brouci jsou drobní, nejčastěji černí nebo se žlutým pruhem na každé krovce. Díky zesíleným stehnům na třetím páru noh dobře skáčou, zejména jakmile jsou vyrušeni. Létají jen zřídka. Nejčastěji se vyskytují během teplého a suchého počasí. Naopak jejich aktivita klesá s nižšími teplotami, takže když je něco okolo 15 až 16 °C brouci se spíše jen ukrývají pod listy. Při teplotách pod 8 až 10 °C přestávají být zcela aktivní.

Jaké plodiny napadají

Napadají většinou brukvovité plodiny, přednost však dávají těm druhům, které nemají voskový povlak na povrchu listů - ředkvičky, ředkve a pekingské zelí. V jejich listech vykusují drobné okrouhlé jamky nebo otvory a při silnějším přemnožení mohou mladé rostliny zcela zdevastovat. Často dokonce zničí klíčící rostlinky už pod povrchem půdy, dříve než stačí vzejít. Larvy dřepčíka zelného vyžírají v listech chodbičky, tzv. miny, larvy ostatních druhů okusují jemné kořínky rostlin.

V červnu samičky kladou do půdy vajíčka, ze kterých se líhnou larvičky. Po jejich zakuklení se v pozdním létě líhnou brouci, kteří přezimují v různých úkrytech. Dřepčíci škodí na všech druzích brukvovitých rostlin, přednost však dávají těm druhům, které nemají voskový povlak na povrchu listů – ředkvičky, ředkve a pekingské zelí.

Nejlepší ochranou je prevence

Ještě před napadením zeleniny dřepčíky se doporučuje ihned po výsevu překrýt preventivně záhon sítí, či netkanou textilií. Skvěle fungují i žluté lepové desky umístěné v blízkosti rostlin. Bojovat se dá proti těmto otravným broukům také dostatečnou zálivkou. Ta je důležitá hlavně v letních měsících, kdy je nutné vlivem nedostatku srážek provádět vydatné zavlažování.

Vápenný prach funguje

Spolehlivým prostředkem v boji proti lezoucím škůdcům a dřepčíkům je vápenný prach. Stačí jen pokropit několik kusů páleného vápna vodou a nechat je rozpadnout. Poprašte jím ještě za ranní rosy napadené rostliny, brouci z nich brzy odpadnou a následně uhynou.

Dřevěný popel, chilli a jícha

Na listy se dá aplikovat i dřevěný popel, také se aplikuje ráno ještě za rosy. Je skvělý hlavně u košťálovin. A bonus k tomu? U růžičkové kapusty navíc popel působí příznivě na pevnost růžiček.

K odpuzení lze použít i odvar z pálivé papriky či chilli papriček. Účinnost zvýšíte přidáním trochy alkoholu a mazlavého mýdla. A jedna vychytávka? Pokud větší napadené listy košťálovin necháte zkvasit, pak stačí naředěnou zapáchající jíchou dřepčíky také odpudit.

Postřik z rebarbory

Využijte zbylé listy z rebarbory a připravte z nich směs, která dřepčíky odpudí a zároveň vám i pohnojí. Listy natrhejte na kousky, v hrnci přelijte vodou, aby byly potopené. Nechte dva dny vylouhovat. Potom vše 10 minut převařte. Nechte vychladnout a před použitím zřeďte vodou 1:10. Aroma tohoto vývaru dřepčíci nesnáší, takže kromě hnojení s ním můžeme zalévat i záhony, na nichž hrozí napadení zeleniny. Další možností preventivního boje s dřepčíky je prolití půdy ještě před výsadbou.

Nalákejte do boje škvory

Do boje proti dřepčíkům můžete nasadit také škvory. Jsou to jejich přirození nepřátelé. Škvory k napadeným rostlinám přilákáte, když vedle nich položíte převrácený květináč naplněný slámou nebo mechem, kam se škvoři můžou nastěhovat jako do domečku. Pozor ale, pokud jsou v blízkosti také květiny – škvoři sice ochrání zeleninu, ale sami rádi žerou květy a listy okrasných rostlin.