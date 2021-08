Jak poznáte, že vám na zahradě řádí dřepčík, a jak se ho rychle a účinně zbavit?

Znáte dřepčíka? Možná že vy jej ne, ale on zná dobře vaši zahradu a zeleninu. Dřepčík je škůdcem, který vám možná uniká. Skáče totiž a je docela maličký. Jak zlikvidovat dřepčíka, dřív než on zlikviduje vaši úrodu, se dozvíte právě teď a tady.

Víte, že máte na zahradě dřepčíky?

Dřepčík (Phyllotreta) není jen tak nějaký škůdce. Je to gurmán specialista. Jeho dravé larvy milují především brukvovitou zeleninu. S radostí se pustí do vašeho zelí, brokolice i květáku. Nepohrdnou ředkvičkami, kapustou, lichořeřišnicí a chutná jim i křen. A bojte se i o bílou a černou hořčici, tuříny či řeřichu. Larvy se specializují na kořínky, ale jsou schopné prokousat se až do listů. Listy jsou oblíbenou pochoutkou pro dospělé brouky dřepčíků. Ti do listů vykusují drobné dírky, dokud je zcela nezlikvidují. Takto dokáží zničit nejen zrající zeleninu, ale také zcela zabránit jejímu klíčení a růstu.

Dřepčíci patří mezi mandelinkovité brouky. Zdroj: profimedia.cz

Dřepčíci jsou malí, ale je jich mnoho

Dřepčíci jsou maličcí. Dospělci měří okolo 3 mm, mají kovově černé lesklé krovky a neposedí. Skáčou totiž! Tito brouci přezimují v půdě. Na jaře nakladou vajíčka, ze kterých se během léta líhnou dospělci. Májí rádi sucho, proto jsou nejaktivnější za slunného počasí. Pokud teplota přes den klesne pod 15 stupňů Celsia jsou ještě aktivní, ale už výrazně méně. Když spadne měrka teploměru pod 8 stupňů, už se s nimi na zahradě nepotkáte.

Způsobů likvidace dřepčíků je víc než dost

Na dřepčíky se můžete vyzbrojit insekticidy, anebo vyzkoušejte lepové desky na škůdce či mýdlový postřik s octem. Někteří pěstitelé také doporučují vápenný prach nebo dřevěný popel. Pálené vápno je potřeba pokropit vodou, aby se rozpadlo na jemný prášek a následně jej můžete použít k poprášení záhonu i zeleniny. Ideální dobou k zásahu vápnem i popelem je brzké ráno. Pomáhá také pravidelné udržování vlhkosti v místech, kde pěstujete brukvovitou zeleninu. Dřepčíci vlhko vyloženě nesnášejí. Od dřepčíků vám pomohou i škvoři a střevlíci, kteří výrazně redukují jejich šíření. Pro ně lze v blízkosti záhonů vystavět domky z květináčů, do nichž jako do zvonů zavěsíte slámu a větvičky.

Pozvěte střevlíky do zahrady, pomohou redukovat populaci dřepčíků. Zdroj: Shutterstock.com / Marek R. Swadzba

Nečekejte, až vám dřepčíci opět zlikvidují záhony

Pokud s dřepčíky bojujete pravidelně, zkuste vysadit brukvovitou zeleninu v kombinaci s rajčaty, špenátem nebo saláty. Případně se vyzbrojte bílou netkanou textilií, kterou hned na začátku pěstění pokryjete záhony. Už na to nemáte síly? Insekticidní postřiky fungují i na protivné dřepčíky!

Venku i ve skleníku ochrání semenáčky netkaná bílá textilie. Zdroj: Shutterstock.com / Vadym Zaitsev

