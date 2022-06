Nevyhazujte dřevěné piliny: Zahrada vám po nich bude přímo bujet. Jak je použít?

Máte k dispozici po úpravě dřevin piliny? Nezbavujte se jich jen tak. Na zahradě vám ještě velmi dobře poslouží! Poradíme vám, kde všude je lze využít a k čemu jsou dobré.

Pro zahradničení se využívají piliny zejména z ovocných dřevin. Někdo se jich rovnou zbavuje, což je věčná škoda, protože vám na zahradě udělají ještě velkou službu.

Piliny jsou výborným pomocníkem na zahradě, kde je můžete efektivně zužitkovat. Zdroj: shutterstock.com

Piliny

Jedná se o malé kousíčky dřeva, které jsou vedlejším produktem při řezání pilou. Používají se například jako podestýlka pod zvěř, vyrábí se z nich dřevotřískové desky nebo brikety, ale nás bude nejvíce zajímat jejich využití na zahradě.

Obsahové vlastnosti pilin

Piliny obsahují mnoho živin, ale na hnojení nejsou vhodné, neboť z půdy „odlákají“ dusík a ten, jak jistě víte, je pro rostliny nesmírně důležitý. Piliny uvolňují do půdy vápník, draslík a fosfor, což rostlinám zajišťuje sice zdravý růst, ale bez dusíku to jednoduše nejde.

Piliny do kompostu

Piliny se dají velmi dobře kompostovat, ale nesmíte být moc „hrrr". Není to tak, že vysypete na povrch kompostu kýble pilin a tím to hasne. Piliny se musí s kompostem postupně smíchávat. Ve finále to vypadá tak, že nasypete na povrch kompostu malou vrstvičku pilin, poté pokračujete opět v kompostování dalších ingrediencí z kuchyně či zahrady a následně opět můžete přidat další vrstvičku pilin.

Piliny se dají v zahradě využít k mnoha účelům, jen je dobré vědět, jak na to. Zdroj: shutterstock.com

Piliny jako mulč

Mulčování se na zahradě provádí z různých důvodů. Lidé ho využívají především k udržení vláhy i teploty zeminy (chrání jak před mrazem, tak před intenzivními slunečními paprsky), ale mulč také minimalizuje prorůstání plevelu. Jak už jsme zmiňovali výše, piliny „vytahují" z půdy dusík, proto je potřeba piliny vrstvit na netkanou textilii, přičemž by se mělo jednat o vrstvu 5 – 10 cm.

Jestliže budete chtít pilinami mulčovat bez netkané textilie, jde to, ale nesmíte mulčovat čerstvými pilinami, jinak by z půdy odčerpaly příliš velké množství zmíněného dusíku. Nejprve musíte piliny prolít dusíkatým hnojivem a nechat je chvíli uležet.

Třetí možností je rostliny před mulčováním pilinami přihnojit hnojivy, které dusík obsahují. Může se jednat například i o kopřivovou jíchu. Jak na kopřivovou jíchu se dočtete zde:

Zahradní cestičky z pilin

Piliny můžete také skvěle využít na zahradních cestičkách a pěšinách mezi okrasnými záhony a keři. Cestičky můžete průběžně do cestiček dosypávat, působí dekorativně a nepřipustí, aby vám cestička k domovu zarostla plevelem.

