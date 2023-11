Slyšeli jste už někdy o dřezovci trojtrnném? Možná ano, ale přesto nejde v našich zahradách o zcela běžný strom. Snad i proto, že se ne nadarmo jmenuje trojtrnný. Většina jeho kultivarů se totiž před nevítanými hosty brání opravdu velkým množstvím ostnů, ale k dispozici jsou i jeho bezpečné varianty.

Pojďme si dřezovec alespoň trochu představit. Jde o mnohdy skutečně statný strom, který dokáže dorůstat do výšky dokonce kolem patnácti metrů a na jeho přirozeném stanovišti, tedy v Severní Americe, jsou známí i mnohem vyšší jedinci. Toho se ale v našich podmínkách pravděpodobně nedočkáme.

Možné využití semen dřezovce naznačí video z kanálu Kuchařka ze Svatojánu na youtube:

Zdroj: Youtube

Zvládne i horší podmínky

Dřezovec trojtrnný je opadavý strom z čeledi bobovitých, který se v průběhu posledních staletí velmi dobře přizpůsobuje měnícím se podmínkám, hlavně lidské představě o světě. Celkem bez větších problémů snáší znečištění životního prostředí, a tak se hodí i do městských čtvrtí, kde se hned tak nějaké dřevině nedaří. Navíc rychlý růst některých odrůd jej přímo předurčuje k výsadbě do míst, která chceme co nejdříve zútulnit. Co bychom o něm tedy ještě měli vědět?

Pozor na trny!

Pokud byste si chtěli dřezovec pořídit i na svoji zahradu, dejte si hlavně při výběru a e-shopu dobrý pozor na to, jaký kultivar si objednáváte. Většina z nich se totiž pyšní opravdu hustým pokrytím trny, které vyrůstají v celých trsech. Pokud si chcete zajistit bezpečnou okrasu vašeho pozemku, nesáhnete vedle, pokud do košíku přidáte odrůdu Sunburst nebo Elegantissima. Jde o dřezovce, vyšlechtěné právě s cílem odstranit nebezpečné a často i celou rostlinu pokrývající trny. Od takového dřezovce pak můžete čekat veškerou jeho krásu bez rizika ošklivého poškrábání vás samotných nebo i vašich domácích mazlíčků. Pravdou je, že jde o pomaleji rostoucí variantu, ale to je na zahradě na druhou stranu většinou výhoda, protože nebude vyžadovat tak častou péči.

Nenápadné květy a výrazné plody

Kromě své statné a zdobné “postavy” vás dřezovec na jaře uchvátí svými krásnými květy. Pravdou je, že nejde o kvítka, která by zářila do dálky, ale právě pro svoji nenápadnost a skromnost, zvláště v nazelenalé barvě, mají svoje osobité kouzlo. Protože jde o rostlinu z čeledi bobovitých, budou podle toho později vypadat i její plody. Po odkvětu se pěstitelé dřezovce dočkají poměrně velkých plochých lusků, které se brzy zbarví až do fialové barvy a stom budou zdobit i po opadání listů.

close info Isabel Eve / Shutterstock.com zoom_in Dřezovec trojtrnný má trny vskutku velké

Za sluníčko poděkuje

Pokud byste se rozhodli pořídit si dřezovec trojtrnný na zahradu, měli byste vědět, že jde o nepříliš náročný strom, jemuž se bude dařit hlavně na sluncem zalitém pozemku. Sušší místo pro něj není velkou překážkou, nicméně pokud mu můžete nabídnout stanoviště mírně vlhčí, poskytnete tomuto přistěhovalci ze Severní Ameriky opravdu ideální podmínky.

O vzrostlé stromy nemusíme mít strach ani v době, kdy za okny panují opravdu třeskuté mrazy, dřezovec je na ně zvyklý a v našich podmínkách s velkou jistotou přežije i hodně krutou zimu. Jen mladší rostlinky bychom se měli pokusit při nejnižších pokusit alespoň trochu ochránit. Jde ale jen o prvních pár let.

Namnožte si jej ze semen

Jak už bylo uvedeno, dřezovec trojtrnný je běžně k dostání na našem trhu. Kdo by ale chtěl přece jen ušetřit, nebo mít radost z rostlinky kterou si sám vypěstoval, nebude mít problémy s množením tohoto stromu ze semen. Není to nic složitého, ale má to svoje podmínky, které je zkrátka nezbytné dodržet.

Vzhledem k velmi tvrdému obalu semene je třeba je nejprve namočit do teplé vody (nemusíme se bát ani teploty, blížící se bodu varu. Semena v ní necháme tak dlouho, dokud nezchladne, a až poté se pustíme do výsevu. Musíme se ale obrnit trpělivostí, i správně ošetřenému semínku to bude trvat několik týdnů, než se z něj vyklube nová maličká rostlinka. O to větší radost z ní pak ale může pěstitel mít, až bude pozorovat, jak roste a stává se z ní statný strom.

Zdroje: zahradkarskaporadna.cz, www.obyvat.cz, www.dumazahrada.cz