Jak připravit léčivý roztok z droždí a proč jím právě teď zalít jahodníky?

Sezóna jahod je v plném proudu a pokud chcete, aby byly rostliny jahodníku plodnější, zdravější a pěknější, dopřejte jim povzbuzení v podobě domácího hnojiva. Tím může být obyčejné droždí.

Která správná hospodyňka by nepoužívala droždí v kuchyni. Pokud je ale i vášnivou zahradnicí, měla by ho umět používat i k pěstitelství. Díky němu totiž mohou její jahodníky plodit jak o život. Jak ho použít co nejlépe?

Plíseň patří k těm největším strašákům, které postihují jahodníky v plné sezóně. Pokud tedy chcete dát nahnilým a plesnivým plodům sbohem, použijte droždí, které vás tohoto problému zbaví. Jde totiž o houbu, která se rychle rozšiřuje a může vám zničit klidně celou úrodu. Nejčastěji se objevuje po letních deštích a kroupách.

První známkou jsou skvrny na listech a stoncích

Prvním příznakem plísně jsou skvrny na listech a stoncích. Pořádně tedy rostliny kontrolujte, protože jen když si projevů plísně všimnete včas, máte šanci s ní něco udělat.

Plíseň patří k těm největším strašákům, které postihují jahodníky v plné sezóně Zdroj: Profimedia

Pak stačí málo, aby byly vaše jahody červené, sladké a krásné na pohled. Když si všimnete, že dozrávají, zapomeňte na chemický postřik, který by nebyl vhodný předtím, než je budete jíst, ale vsaďte právě na droždí. Když byste totiž jahody ošetřili postřikem, nejen, že je několik dní nemůžete konzumovat, ale navíc vám stejně dozrají, odpadají a vy z nich nic mít nebudete ani poté.

Droždí obsahuje vitamín B, chrom, železo a jiné látky, které prospívají rostlinám, aby dobře rostly a bohatě kvetly. Také pomáhá chránit rostlinky před nejrůznějšími potížemi. Kvasnice jsou totiž slisované šlechtěné mikroorganismy a v jednom gramu čerstvého droždí se jich může nacházet klidně až deset miliard. Nejvíce je v nich těch pivních.

Kostka droždí na litr vody přinese jahodám velký užitek

Rozmíchejte tedy jednu kostku droždí v litru vlažné vody a přidejte lžíci cukru. Když začne kvásek pracovat, přelijte ho do pětilitrové nádoby. Ředění je důležité, jinak byste mohli rostlinám ublížit. Když voda vychladne, používejte roztok jako běžnou zálivku.

Kvasnice klidně na jahodníky používejte jako prevenci dřív, než je plíseň napadne Zdroj: Joerg Beuge / Shutterstock.com

Kvasnice klidně na jahodníky používejte jako prevenci dřív, než je plíseň napadne. Sami uvidíte, že vaše úroda bude bohatá, jahody krásné, voňavé, červené a dozrálé. Navíc jich bude tolik, že je můžete sklízet několik týdnů místo několika dní.