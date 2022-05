Druhy levandule: Jak vybrat tu nejlepší právě pro vaši zahradu? Záleží na poloze

Zamilovat se do levandule není těžké. Na světě existuje 30 druhů a 60 kultivarů, ale v Čechách se nejvíce pěstuje asi pět. Který z nich je pro vás ten pravý?

Mít doma levanduli, je jako mít doma kousek Provence. Problém je, že v jižní Francii bývá většinu roku teplo, zatímco v Čechách se ohřejeme jenom v létě (případně v části jara či podzimu) a zbytek roku bývá poněkud frišno. A to je v případě levandule trochu komplikované, protože povětšinou špatně snáší mráz a uhyne. Ale nemusíte být smutní. Naštěstí existují levanduloví „otužilci“, které si můžete na zahradě (nebo alespoň v truhlíku) vysadit. A které to jsou?

Levandule lékařská

S touhle odrůdou se můžete setkat na většině levandulových farem u nás. Voní sladce, až sedativně. A dorůstá do podoby malého keře. Výhodou levandule lékařské je, že je mrazuvzdorná, takže ji klidně můžete mít kdekoliv na zahradě a nic se jí nestane. Jediné, co potřebuje, je dostatek slunce, nebo alespoň polostín. Rostlinka kvete od května do srpna a obsahuje několik kultivarů. To znamená, že si ji můžete užít ve všech jejích barvách – bílé, růžové nebo modro-fialové. Levandule lékařská se množí vegetativně (tedy ze semen) nebo řízkováním. Počítejte s tím, že je poměrně vysoká – může mít 20 – 60 centimetrů. Její květy se často používají na výrobu éterických olejů, parfémů nebo dekoračních polštářků.

Levandule prostřední

Říká se jí také lavandin. Její hlavní devízou je silná, kafrová, sedativní vůně, kterou využívají hlavně tvůrci éterických olejíčků. Říká se, že aroma levandule výborně pomáhá při respiračních obtížích nebo namožených svalech. Pokud si chcete tuhle „voničku“ pořídit, počítejte s tím, že je trochu rozpínavá. Množí se řízkováním. Shlukuje se do hustých – až přes metr vysokých – keřů, které jsou obsypané květy. Na první pohled nádhera! Jedinou vadou na kráse téhle bylinky je její menší odolnost vůči mrazům. Proto je vhodné ji zasadit na chráněnější místo.

Levandule korunkatá nevypadá jako ta klasická – má baňaté květy, krásně voní a kvete celé léto (tedy od června do září). Zdroj: Shuttersoc

Levandule korunkatá

Milujete růžovou? Pak si na zahradě dopřejte růžovou levanduli. Pravda, tahle levandule nevypadá jako ta klasická – má baňaté květy, krásně voní a kvete celé léto (tedy od června do září). Bohužel, tahle milovnice slunce nesnáší zimu a mráz. Proto, pokud se jí rozhodnete pěstovat, určitě spíše v dekoračních mísách či truhlících. Nemusíte mít strach, že tam zanikne. Levandule korunkatá je poměrně vysoká, má 45 – 60 centimetrů. A určitě strhne na sebe pozornost i svou omamnou vůní.

Levandule širokolistá má krásnou výraznou vůni (dokonce voní více, než nejrozšířenější levandule lékařská), a proto se často využívá ve farmacii nebo parfumářském průmyslu. Zdroj: Shuttersoc

Levandule širokolistá

Říká se jí také levandule portugalská. Přestože pochází ze slunného jihu, není zase tak choulostivá a dokáže zvládnout i mírný mrazík do – 10 °C. Má krásnou výraznou vůni (dokonce voní více, než nejrozšířenější levandule lékařská) a proto se často využívá ve farmacii nebo parfumářském průmyslu. Pokud byste ji chtěli mít na zahradě, určitě jí zasaďte na slunné místo. Má ráda polosuchou půdu. Odměnou vám bude krásná voňavá bylinka o výšce 30 – 90 centimetrů, která bude kvést (i vonět) od května do září.

Levandule zoubkatá se už na první pohled liší zoubkovanými listy, které vypadají jako malé hřebínky. Zdroj: Shuttersock

Levandule zoubkatá

Už na první pohled se liší zoubkovanými listy, které vypadají jako malé hřebínky. Bylinka není tak hodně aromatická jako ostatní druhy, ale dá se usušit a použít jako výplň vonných pytlíčků nebo do čajových směsí. Přestože levandule zoubkatá nesnáší mráz a je docela háklivá na zamokření půdy, někteří zahradníci ji využívají jako nízký živý plot. Mnohem jistější je ale zasadit bylinku do truhlíku, abyste ji mohli včas přenést domů.

Ještě váháte?

Ať už vyberete jakoukoli levanduli, nezapomeňte, že levandule vám zpříjemní život. Jak?

Když si sednete poblíž levandule, její vůně vás uklidní i nabije.

Levandule vám uleví při kašli, astmatu, bronchitidě a dokonce i streptokokové infekci.

Vůně působí sedativně a je ideální přírodním lékem proti nespavosti. Proto se dávají flamendrům do postele pytlíčky se sušenými květy lavandule.

Levandulový olej funguje jako desinfekce.

Bylinka vám pomůže i na zahradě. Když levanduli vysadíte poblíž keře s růžemi, nenapadnou je mšice.

Levandule se dá využít i jako koření – do dezertů, marmelád nebo si můžete z ní vyrobit i levandulový cukr. Stačí dát pár snítek levandule do cukřenky a nechat je tam týden uležet a hned máte voňavý cukr do koláčů.

Sušená levandule vám může také posloužit jako krásná dekorace k provensálskému stylu bydlení.

Zdroje: www.zavunilevandule.cz, www.mamedum.cz, www.westwing.cz, www.zdravi.euro.cz,

www.vysnenazahrada.cz