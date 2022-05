Velký přehled druhů plevele: Na každý zabírá jiný postup likvidace

Plevel zlobí zahrádkáře po celý rok, znova a znova. Neúnavné plevelné rostliny zamořují záhony, dlažbu i chodníky. Pletí je práce nekonečná a někdy velmi náročná. S jakými plevely nejčastěji zápolíme a jak se jich zbavit?

Zdroje: www.idnes.cz, www.receptyprimanapadu.cz

Kolik druhů plevele znáš, tolikrát jsi zahradníkem!

Co je plevel a co ne? Na to neexistuje jednoznačná odpověď a v podstatě je to věc sporná. I známé plevele mohou být léčivkami nebo zelení vhodnou ke konzumaci. Obecně řečeno jde o rostliny, které z nějakého důvodu v místě nechceme, nepěstujeme je záměrně, a proto se jich zbavujeme. Často jsou to rostliny, které skutečně nejsou nijak přínosné, naopak je podezříváme z toho, že těm chtěným a úmyslně pěstovaným berou vláhu a živiny. Jiné jsou dokonce agresivní vůči okolí. Které plevelné rostliny nás trápí?

Bršlice: Plevel nebo zelené do salátu?

Bršlice kozí noha je sice plevel, ale zrovna takový, který jsme vám nedávno doporučovali sbírat jako chutnou divokou bylinu, jejíž mladé výhonky skvěle ozvláštní jarní jídelníček. Přesto je vhodné držet bršlici za plotem. Výhonky jsou chutné jen velmi mladé na jaře, jinak není bršlice použitelná.

Pokud se jí chcete zbavit, nejlépe a nejefektivněji funguje manuální vytrhání veškerého porostu i s vyrytím kořenů. Navíc je nutné proces zopakovat za čtrnáct dnů. Bršlice se šíří také pomocí semen, máte-li ji za plotem, alespoň ji pravidelně sekejte před nebo během kvetení.

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) v květu Zdroj: martiroz / Shutterstock.com

Mochna: Odolá i přípravku proti plevelům

Mochna je klasickým nízkým plevelem, který je velmi odolný, a to někdy dokonce i proti běžným herbicidům. Šíří se velmi rychle a do širokého okolí. I z malého zapomenutého kořene znova vyroste. Snažte se dostat kořeny z hloubky a celé.

Mochna je urputný plevel, který má snadno kořenící nadzemní lodyhy, díky kterým se rychle plošně šíří. Zdroj: shutterstock.com

Pampeliška: Léčivka nebo plevel?

Pampeliška čili smetanka lékařská je dobře známá léčivka. Určitě se s ní pravidelně setkáváte i během pletí. Její kořeny mohou být velmi hluboké, a tak, stejně jako u ostatních plevelů, je nutné je dostat ven z půdy pokud možno celé. Květů se zbavte před tím, než uzrají v polétavé chmýří.

Pcháč: Nejobávanější z plevelů

Pcháč rolní (oset) vytváří hnízda a patří k plevelům, které mají vysoké nároky na živiny i vodu. Jde o rostlinu, která vyloženě škodí, a to i vylučováním látek, které nesnáší ostatní zeleň. Jeho likvidace je důležitá nejen v zahradách, ale i pro zemědělce, jelikož působí velké škody a ztráty. Pcháči nikdy nedovolte vykvést, manuálně jej odstraňujte, a to nejlépe mezi 20. květnem a 20. červnem, kdy jsou rostliny nejcitlivější a jejich likvidace je nejúčinnější.

Mladé rostliny pcháče rolního jsou problémem i pro zemědělce. Zdroj: PeterCam / Shutterstock.com

Přeslička: Plevel, který přežil dinosaury

Přeslička rolní také patří mezi léčivky a můžete jejích silně dezinfekčních účinků využít i na zahradě. Nicméně je v záhonech nevítaná a koření hluboko. Je to rostlina, která miluje kyselé prostředí, takže v její likvidaci pomůže i vápnění.

Přeslička rolní je sice plevel, ale také léčivá rostlina. Zdroj: Mariusz S. Jurgielewicz / Shutterstock.com

Ptačinec: Toho se jen tak nezbavíte!

Ptačinec prostřední známý také jako ptačinec žabinec se velmi rychle šíří a zbavit se jej není snadné, tak jako u všech zmíněných plevelů. I na ptačinec lze použít vápno, nejlépe ještě v zimním období nebo když ráno mrzne. Pokud je plevel ve spárách, pak funguje dobře také polévání horkou vodou, které je vhodné ale několikrát zopakovat. Ptačinec kvete téměř celý rok, i během mírné zimy a patří k extrémně odolným plevelům.

Ptačinec žabinec je nenápdaný plevel, který kvete celý rok. Zdroj: avoferten / Shutterstock.com

Pýr: Plevel, který zamoří široké okolí

Pýr plazivý je skutečně agresivní. Nejen svým růstem do veliké vzdálenosti, a to až na neuvěřitelných 30 m, ale také vylučuje látky, které brání dalším rostlinám v růstu. Také bohužel nadměrně odčerpává z půdy pro rostliny důležitý dusík. I u pýru se vyplatí pečlivost a rytí do hloubky. Fungují však na něj i selektivní herbicidy.

Pýr plazivý má i léčivé schopnosti, ale častěji je považován za urputný plevel. Zdroj: Partsey Galyna / Shutterstock

Svlačec: Květinka, která rdousí

Svlačec rolní je dobře známý plevel, který má sice pěkné bílé až narůžovělé či fialové květy, ale také dlouhé a spletité kořeny. Svlačec doslova rdousí okolní zeleň a jeho likvidace je nezbytná. Zbavit se svlačce je velmi náročné a jednoznačně tento plevel patří k těm, jež dobře regenerují, a to i z malého zapomenutého kousku kořenového systému. Zbavujte se svlačce průběžně i na podzim, případně v zimě. Podrývejte kořeny a snažte se rostlinu dostat z půdy celou.

Svlačec je krásný, ale nepříjemný plevel. Zdroj: Profimedia.cz

Turan: Vítaná ochrana i obávaný plevel

Turan roční vypadá jako přerostlá sedmikráska, a přestože jde o plevel, má i své uplatnění na zahradě. Prý odpuzuje slimáky a plzáky a také působí antimykoticky. Někteří zahrádkáři jej proto úmyslně pěstují, nicméně šíření turanu není žádoucí. Pokud jej pěstujete, pak se snažte likvidovat květenství před tím, než uzrají v chmýří.

Turan patří ke světlým výjimkám, které není těžké dostat ze zahrady, pokud jde jen o jednotlivé rostliny. Vykopnete jej jednoduše motykou. Snažte se však předejít nekontrolovatelnému rozšíření v zahradě i v blízkém okolí.

Turan roční může pomoci od plzáků, ale jeho šíření po zahradě není žádoucí. Zdroj: Profimedia