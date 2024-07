Pěstujete krásné a vonné levandule? Podpořte je pro další roky v jejich růstu a kvetení. Neměli byste kromě jiného zapomínat na její pravidelný střih, a to i ten druhý, letní.

Během letních prázdnin nastává čas na druhé stříhání levandule. Řez je pro tuto rostlinu značně důležitý, jedině tak totiž můžete dosáhnout několika let krásného kvetení. Řez byste měli provádět už od mladých rostlin. Jak tedy provádět letní řez a čím se liší od toho jarního?

Jak a kdy přesně stříhat levanduli v průběhu roku? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Tomáš Rygl:

Zdroj: Youtube

Nenáročná rostlina

Levandule jsou na pěstování naprosto nenáročné rostliny a ve skutečnosti nepotřebují žádnou speciální péči. Dopřejte jim vždy slunnou lokalitu a dobře propustnou půdu, nejlépe hlinito-písčitou. Levandule nekladou ani nároky na živiny a zálivku a s přehledem zvládnou i silnější mrazy.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Díky střihu levanduli „omladíte“ a bude do budoucna mnohem lépe prospívat.

Proč provádět druhý střih

Díky střihu levanduli „omladíte“ a bude do budoucna mnohem lépe prospívat. Docílíte většího zahuštění a bohatějšího kvetení.

Kdy je vhodné období

Druhý řez provádějte v létě vždy po odkvětu, tedy v období od července do srpna. Odstraňujte odkvetlé soukvětí s jedním či dvěma páry listů. Levandule v tuto dobu perfektně regenerují a brzy opět obrostou novými výhony.

Zpravidla ještě jednou vykvete, jen již v menším množství a s menšími kvítky. Díky tomu, že se levandule bohatě rozvětví a zhoustne, lépe přečká zimu s nízkými teplotami a pokrývkou sněhu.

Jak provést druhý střih

Nyní je prostor pouze na mírný řez. Po odkvetení stříhejte levanduli po částech. Vždy uchopte do ruky nejprve spodní část rostliny a přibližně 2 cm pod místem, kde začíná dřevnatět, ji kolmo sestřihněte. Pak tento postup opakujte po obvodu celé levandule, dokud nevytvoříte kulovitý zarovnaný tvar polokeře.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Druhý řez provádějte v létě vždy po odkvětu, tedy v období od července do srpna.

Rozdíl oproti prvnímu střihu

První střih levandulí se provádí hned z jara, a to na přelomu března a dubna. V tomto případě se stříhá až k dřevnatým částem.

Pozor na podzimní střih

Někteří pěstitelé stříhají levanduli i na podzim, a to od září do října. Je však vhodný jen pro teplé oblasti světa, u nás ho zkušení zahradníci nedoporučují. Rány by se na rostlině nemusely stačit zahojit do příchodu zimy a o levanduli byste mohli i přijít.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.ceskestavby.cz, www.zavunilevandule.cz