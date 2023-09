Proč nemůžete vysadit dub blízko svého domu: Dendrologové varují před nebezpečím

Dub je nejen krásný majestátný strom, který roste dlouho a často dosahuje obrovských rozměrů. Mít však tento strom v blízkosti domu skýtá jistá nebezpečí. Jaká to jsou?

Duby patří k běžně rozšířeným evropským dřevinám a v našich končinách se často setkáte s duby letními (Quercus robur) a zimními (Quercus petraea). Samozřejmě v zahradnictvích a lesních školkách si můžete pořídit i mnoho dalších odrůd. Duby rostou poměrně dlouhou dobu a mohou tak dorůst do nebývale velkých rozměrů. Proto mít tento strom v blízkosti vašeho domova nemusí být vždy naprosto ideální.

Předejděte nebezpečí

Je pravdou, že duby jsou krásné stromy, které dodají zahradě stín a eleganci. Pokud si však strom na zahradě vysadíte, počítejte s tím, že dosahuje obřích rozměrů. Proto je vždy nutné zvážit, kam ho přesně umístíte. Předejdete tak různým možným nebezpečím a také byste měli myslet na to, aby se měl dub kam rozrůstat. Duby mají své výhody, ale i nevýhody, zejména pokud se vysadí příliš blízko domu. Dendrologové varují před nebezpečím, které mohou duby způsobit. Které to jsou konkrétně?

Je pravdou, že duby jsou krásné stromy, které dodají zahradě stín a eleganci. Zdroj: Profimedia

Obří rozměry

Jedním z největších problémů je již zmíněná velikost dubů. Časem se vyvinou tak, že pokud rostou v blízkosti domu, mohou poškodit nejen fasádu, ale i střechu a základy. Proto vždy vysazujte malé dubové stromky v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoliv stavení dle konkrétního druhu. Dendrologové proto doporučují, aby se duby vysazovaly alespoň 10 metrů od domu.

Kořenový systém

Další potíže mohou v zahradě nastat díky rozložitým a agresivním kořenům. Navíc jsou i poměrně silné. Velice snadno mohou prorůst někam, kam to vůbec nepotřebujete, například do kanalizace, anebo do základů. Stejně tak mohou narušit dlažby a obrubníky.

Velké množství listí

Počítejte také s poměrně velkým množstvím spadaného listí, a to v období od podzimu až do jara. Dubové listí může také způsobit nechtěné problémy, pokud spadá například na střechu, může ji snadno poničit.

Okolní výsadba

Vzhledem k potřebě vláhy a živin často dub ubírá tyto látky všem rostlinám pěstovaným v blízkém okolí. Proto počítejte s tím, že duby potřebují nejen dost prostoru, ale v dosahu své koruny raději nechte volný prostor. Rostliny by v této zóně moc neprospívaly.

Vzhledem k potřebě vláhy a živin často dub ubírá tyto látky všem rostlinám pěstovaným v blízkém okolí. Zdroj: snowturtle / Shutterstock.com

Málo světla a plísně

Pokud by se dub rozrostl v blízkosti vašeho domu, počítejte také s tím, že doma jistě přijdete o plnohodnotné venkovní světlo. Obzvlášť, pokud se jeho větve budou objevovat v blízkosti oken. Stejně tak může v jeho blízkosti docházet ke vzniku různých plísní díky nadměrné vlhkosti.

Přitahuje blesky?

Vzhledem ke své velikosti se jedná o strom, který se může stát nebezpečný během bouřek. Dub přitahuje blesky, které mohou zasáhnout nejen strom, ale i váš dům. Během silného větru hrozí riziko zlomení stromu či silných větví a podobná situace může nastat i při velkých nánosech sněhu.

