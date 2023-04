Duben: Co vysévat a vysazovat na zahradě i doma? Velký komplexní přehled

Počasí dělá čest měsíci dubnu a je skutečně aprílové. To by vás však nemělo odradit od práce na zahradě, protože teď je čas na vysévání a vysazování nejrůznější zeleniny, květin a plodin, ale i pro úpravu zahrady, aby byla za pár měsíců krásná a plná květů ovocných stromů. Pojďte se podívat, co je potřeba udělat na zahradě právě teď v dubnu.

Zima sice ještě neřekla své definitivní sbohem pro tento rok, ale zahrada se ze svého spánku probouzí jistě a rychle. Na co nesmíte v měsíci dubnu zapomenout, abyste se těšili z krásné zahrady? Máme pro vás komplexní přehled toho, co je nutné udělat. Připravte si gumové rukavice, zahradnické nůžky, sazeničky a semínka. Práce jako na kostele Duben je ideální čas pro vysévání a vysazování některých druhů zeleniny. Klidně již můžete začít na venkovních záhonech, pracovat ale můžete i ve skleníku, nebo si sazeničky předpřipravit na okenních parapetech. Na tipy, triky a jak pěstovat papriky, rajčata, ředkvičky nebo česnek, se podívejte ve videu: Rukavice a zahradnické nůžky Než začnete s vyséváním a vysazováním, postarejte se o trvalky. Vezměte si do ruky kvalitní zahradnické náčiní a zbavte trvalky starých větví a listů, aby mohly zase krásně růst. Chcete-li mít krásná okna, teď je také správná doba na vysévání letniček, aby vám přes léto zdobily okenní parapety. Pozornost také věnujte trávníku. Zbavte jej mechu a prokypřete půdu. Můžete mu dodat potřebné živiny kvalitním hnojivem. Pokud máte na zahradě růže, svlékněte je – zbavte je chvojí, které jim poskytovalo ochranu před mrazem, aby se mohly připravit zase rozdávat radost svými krásnými voňavými květy. Duben je měsícem práce na zahradě, odměna vás ale nemine. Zdroj: Irina Fischer/Shutterstock.com Péče o ovocné stromy a výsadba Jestli máte ovocný sad, je vhodná doba jej projít a strom po stromu zkontrolovat, zda není poškozený nebo suchý. U peckovin je vhodné větve prořezat, ale jen v případě, že jste je neprořezávali minulý rok. Plánujete-li zasadit nové mladé stromky, nezapomeňte jejich kořeny na na několik hodin namočit do vody. Týká se především meruněk, broskvoní a vinné révy. Dejte si také záležet při přípravě jámy, kam budete stromky vysazovat. Jámu byste měli důkladně zavlažit a po dobu prvního měsíce ji pravidelně zalévat, dokud sazenice nevyraší. Nejprve za okno s nimi Duben a zejména jeho druhá půlka je ideální k vysazování cuket a melounů. Papriky a rajčata už byste měli mít vyseté z předchozích měsíců, přesto nepolevujte v péči o ně a věnujte jim také svou pozornost, aby krásně rostly a byly připravené pro venkovní vysazení. Do skleníku pak můžete ve druhé polovině dubna rovněž sázet papriky, rajčata i lilky. Pokud se jedná o vysévání do volné půdy, je druhá půlka měsíce ideální dobou pro kořenovou zeleninu. Takže neváhejte s mrkví, pastinákem, ředkvičkami, petrželí, celerem, řepou, nebo dokonce tuřínem. Z předpěstovaných už můžete přemístit na volný záhon i zelí, chřest, květák, kapustu nebo pórek. Na bylinky nezapomeňte, jsou pokladem pro vaše zdraví. Zdroj: JoannaTkaczuk/Shutterstock.com Bylinek není nikdy dost A na co byste rozhodně neměli zapomenout, jsou bylinky. V truhlíku jim bude skvěle a vy je budete mít vždy po ruce, protože bylinek není nikdy dost. Nejen, že skvěle ochutí kde jaký pokrm, ale skoro všechny bylinky velmi příznivě ovlivňují trávicí systém, nebo rovnou pomáhají s nejrůznějšími zdravotními neduhy. Proto nezapomeňte na bazalku, šalvěj, oregano, rozmarýn, nejrůznější druhy tymiánu a třeba i mátu, meduňku nebo saturejku. Čtěte také: Maliny vypěstujete i v květináči. Ale musíte vědět, jak na to! Málokdo to zná Čtěte také: Úžasná inspirace: I mrňavá zahrádka u řadovky může být originální. Podívejte! Zdroje: www.youtube.com, abecedazahrady.dama.cz, living.iprima.cz