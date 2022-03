Které práce provádět v dubnu na zahradě: Když je promeškáte, už to nenapravíte

Jaro se konečně nezadržitelně blíží a i když víme, že sluníčko za oknem a modrá obloha nám nevydrží napořád, duben tu bude už za pár dní. S jarem ale přichází i čas, kdy se musíme postarat o naši zahradu. Právě přelom března a dubna jsou důležité měsíce. Když zabereme, v létě sklidíme plody naší práce.

S jarem snad konečně přijde teplé počasí, takže nadchází ten správný čas se vrhnout na naši zahradu, nebo klidně i jen na truhlíky a květináče na balkónech a terasách. V dnešní době je už docela normální mít poměrně pestrou zahrádku i na balkóně, kde se daří nejen okrasným květinám, ale i základní zelenině, ovoci nebo bylinkám.

Typicky dubnové zahradní práce

Duben je skutečně prvním teplejším měsícem, takže se můžeme začít věnovat nejen klasickému úklidu po zimě, ale i přípravě záhonků. Precizní úklid je jistě to, čím musíme začít. Stojí za to připravit si záhony a sklidit chvojí, kterým byly záhony přikryté.

Je i čas na první odstranění plevele, který se po této mírné zimě určitě objevuje více než v jiných letech. Nejobtížnější je dostat plevel ze spár, kde se mu obvykle daří velmi dobře. Plevelem bychom tedy měli začít, protože zahrada okamžitě prokoukne.

S plevelem vedou zahrádkáři nekonečný boj. Zdroj: profimedia.cz

Čas na trávu a první sekání

V dubnu je už čas zasít trávu, a dokonce i poprvé posekat. Zatím trávník není ještě perfektní, ale brzy bude. Vrhněte se i na vertikutaci a z trávníku odstraňte plevel a mech, aby tráva mohla znovu dýchat a svobodně růst.

Pokud je váš trávník po zimě olysalý a vypelichaný, na prázdná místa zasejte trochu travního semene. Jistě se uchytí a připraví vám pak bohatý rovnoměrný koberec.

S tupým nožem sekačky neuděláte ostrý řez a váš trávník bude nehezky oškubaný. Zdroj: profimedia.cz

Prořezávání květin a stromů

Klasický prořez stromů a keřů už máme asi za sebou, protože jej lze provést už v březnu, ale u květin je tomu jinak. Právě duben je ideální pro prořezání jarních květin. Stačí jen odstranit květny, protože listy pak samy odumřou a nemusíte si přidělávat další práci. Nezapomeňte ani na prořezání živého plotu a ještě jednou projděte všechny stromky a keře, zdali na nich nenajdete staré dřevo, než vyraší první lístky.

První výsadba

Před výsadbou si připravte všechny květináče. Základem je všechny zase najít a umýt, nejlépe saponátem, protože jsou po zimě zaprášené a jistě jsou v nich i zbytky hlíny z loňska. Pokud byly navíc venku, vytvořila se na nich možná i nepěkná zelená řasa, kterou je dobré odstranit. Po důkladném vymytí vysušte květináče hadrem a pěkně očistěte a připravte na sezonu. Jistě stojí za to si i rozmyslet, do jaké barvy si svou zahradu, terasu nebo balkón sladíte. Na to je teď s prvními jarními dny ten ideální čas.

S jarem snad konečně přijde teplé počasí, takže nadchází ten správný čas se vrhnout na naši zahradu. Zdroj: Shutterstock

Do některých květináčů, které jsou již podle vašich představ, můžete vysadit letní cibuloviny. Zejména v době, kdy jsou už tulipány, hyacinty a narcisy odkvetlé, tedy asi v polovině dubna, je čas na pryskyřníky a mečíky.

A konečně je čas i na zeleninu a bylinky. Ze zeleniny je už ten správný čas například na ředkvičky, pažitku, hrášek nebo salátovou řepu, které už chtějí do záhonu. Pokud se bojíte, že bude ještě mrznout, zakryjte je bílou netkanou textilií.

Doporučuje se půdu u cibulek, které zůstanou v zemi několik let, posypat vrstvou kompostu nebo organického hnojiva.

A zahrada je připravena na teplejší dny. Určitě si zde dopřejete za teplých odpolední pár pěkných relaxačních chvilek se sklenkou vína nebo šálkem dobré kávy.

Zdroje: kreativnija.cz, www.nazeleno.cz