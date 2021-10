Jak pečovat o dvouletky, když přijde podzim? Jak je správně zazimovat?

Vyzkušeli jste letos v létě vysít dvouleté rostliny? Víte, jak se o ně postarat a zajistit jim přes zimu ideální podmínky pro bohaté kvetení příští sezónu? O dvouletky je potřeba pečovat. Zazimovat je můžete dvěma způsoby.

Na podzim jsou z dvouletek už pěkné sazenice

Dvouletky jsou oblíbené květiny, které báječně ozdobí květináče a truhlíky, ale také například záhon cibulovin, jiných trvalek i letniček. Dvouletky se sejí v letních měsících, aby do podzimu dostatečně zesílily. Výsev v červnu či červenci se dělá obvykle do pařeniště či květináče, ale můžete je také vysít přímo do záhonu. Především chladnomilné macešky potřebují důkladnou péči a zastínění, ale nakonec všechny dvouletky do podzimu dostatečně vyrostou a zakoření, aby je bylo možné zazimovat.

Při dobré péči budou okrasné sedmikrásky příští rok nádhernou ozdobou vaší zahrady. Zdroj: NataliaVo / Shutterstock.com

Postarejte se o dvouletky na záhoně

Dobře zazimované dvouletky vykvetou již brzy na jaře, což je častým důvodem k jejich pěstování v zahradě. Aby byly dvouletky dostatečně silné a začaly brzy kvést, rozsaďte je teď na podzim na konečná stanoviště. Budou mít dostatek času zakořenit, a proto zvládnou nasadit na květ dříve. Pokud zůstanou rostliny přes zimu venku, ochraňte je chvojím, které má v jejich případě dvojí funkci. Zabraňuje popálení mrazíky a zároveň rostlinám stíní, aby nezačaly příliš brzy kvést.

Zvonek prostřední můžete pěstovat s květy modrými, bílými i růžovými Zdroj: Shutterstock.com / wanvinai samsee

Zazimovat dvouletky můžete i mimo záhon

Druhým způsobem je zazimování vypěstovaných dvouletek v pařeništi či chladném skleníku. Tam budou dvouletky dobře chráněné, ale jarním vysazením na jejich konečné stanoviště oddálíte možnost kvalitního zakořenění, a rostliny proto pokvetou o něco později. Nicméně i to je možné.

Oblíbené dvouletky můžete koupit jako sazenice

Mezi oblíbené dvouletky patří již zmíněné pomněnky, které jsou známé jasně blankytnými kvítky, ale jejich kultivary rozkvetou různými odstíny růžové, bílé i velmi tmavě modré. Macešky jsou v podstatě velkokvětými a pestrými fialkami, které vyžadují chlad a stín. Sedmikrásky mají spoustu variant, z nichž překvapí chundelatým a plným vzhledem kultivary vhodné pro zahradní pěstování. Mezi dvouletky patří také oblíbené zvonky a hvozdíky.

Pokud jste zaspali a nemáte vypěstované vlastní rostliny, kupte již vypěstované sazenice v zahradnictví, právě teď se mnohé prodávají se slevou.

Macešky řadíme mezi dvouletky, ale ve skutečnosti to jsou spíše krátkověké vytrvalé rostliny. Zdroj: Profimedia.cz

Zdroje: https://living.iprima.cz, https://abecedazahrady.dama.cz