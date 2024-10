Gita Strnadová 3. 10. 2024 clock 5 minut video

Podzim je obdobím dýní, které se těší stále větší oblibě nejen jako dekorace, ale především jako zdravá potravina. Tato barevná zelenina skrývá mnoho překvapivých zdravotních benefitů a může pomoci při redukci váhy. Objevte s námi, proč by dýně neměla chybět ve vašem jídelníčku.

Krásně zbarvené dýně jsou jedním ze vzácných přírodních darů podzimu, což dobře věděly i naše babičky. Po letech "opomíjení" se u nás začínají opět těšit velké popularitě. A zdaleka nejen jako halloweenská dekorace. Věděli jste například, že dýně má protirakovinné účinky, udržuje zdravou kůži, podporuje hubnutí a funguje jako prevence onemocnění srdce a cév?

Tato nenápadná zelenina je skutečnou vitaminovou bombou a její konzumace může mít významný vliv na naše celkové zdraví. Pojďme se podívat blíže na to, co všechno nám dýně může nabídnout a proč by měla být pravidelnou součástí našeho jídelníčku.

Nutriční bohatství ukryté v dýni

Dýně je skutečným pokladem, co se týče obsahu vitamínů a minerálů. Najdeme v ní širokou škálu důležitých látek, které naše tělo potřebuje pro správné fungování. Mezi nejvýznamnější patří zinek, který je klíčový pro naši imunitu a hojení ran. Dále dýně obsahuje nenasycené mastné kyseliny, které jsou prospěšné pro naše srdce a cévy.

Nesmíme zapomenout ani na železo, fosfor a vápník, které jsou nezbytné pro tvorbu červených krvinek, silné kosti a zuby. Lecitin obsažený v dýni zase podporuje funkci našeho mozku a nervové soustavy. V neposlední řadě dýně obsahuje i vitamíny skupiny B, které jsou důležité pro metabolismus a tvorbu energie v našem těle.

Zajímavostí je, že dýňová semínka jsou ještě koncentrovanějším zdrojem těchto cenných látek. Od nepaměti se z nich lisuje kvalitní olej, který má řadu blahodárných účinků na naše zdraví. Ten je dobrý třeba pro zpomalení kornatění cév a snižuje třeba i riziko infarktu. Navíc podporuje zdravý chrup, nehty, vlasy i kůži.

Dýně jako pomocník při hubnutí a prevenci nemocí

Jednou z nejzajímavějších vlastností dýně je její schopnost pomáhat při hubnutí. Jak je to možné? V dýni se nachází speciální enzym, který v našem organizmu pomáhá štěpit tuky. Tento lipolytický enzym je důvodem, proč se dýně často používá v různých dietách.

Kromě podpory hubnutí je dýně vhodná i pro diabetiky a lidi s problémy s ledvinami. Díky svému nízkému obsahu kalorií a vysokému obsahu vlákniny pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a podporuje zdravé trávení. To z ní dělá ideální potravinu pro ty, kteří se snaží udržet si zdravou váhu nebo zlepšit svůj metabolismus.

close info rom_olik / Shutterstock zoom_in Z dýně vykouzlíte neskutečné dobroty

Rozmanitost dýní a jejich využití v kuchyni

Existuje mnoho druhů dýní, z nichž každá má své specifické vlastnosti a využití v kuchyni. Mezi nejoblíbenější patří dýně hokkaido, která je známá svou sladkou chutí a sytě oranžovou barvou. Špagetová dýně zase získala své jméno díky tomu, že po uvaření její dužina připomíná špagety a může být zdravou alternativou k běžným těstovinám.

Nejenže jsou dýně oblíbenou podzimní dekorací, ale v kuchyni z nich můžete připravit spoustu výtečných pokrmů. Uvařit si můžete skvělou dýňovou polévku, omáčku, dýni lze zavařit nebo zapéct v troubě či přidat do salátu. Možnosti jsou téměř neomezené.

Jedním z oblíbených receptů je rizoto s dýní, dýňovými semínky a kaštany. Toto jídlo je nejen chutné, ale také plné zdraví prospěšných látek. Dýně může být také skvělou náhradou za těstoviny nebo jakoukoliv jinou přílohu, což ocení zejména ti, kteří se snaží omezit příjem sacharidů.

Dýňový olej jako tekuté zlato pro vaše zdraví

Samostatnou kapitolou je dýňový olej, který se lisuje ze semen dýně. Tento olej je skutečným pokladem pro naše zdraví. Je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, které jsou důležité pro správnou funkci našeho srdce a cév. Pravidelná konzumace dýňového oleje může pomoci snížit riziko infarktu a zpomalit proces kornatění cév.

Kromě toho dýňový olej podporuje zdraví našich vlasů, nehtů a kůže. Díky vysokému obsahu vitaminu E působí jako přírodní antioxidant a pomáhá chránit naše buňky před poškozením volnými radikály. To z něj dělá skvělého spojence v boji proti předčasnému stárnutí.

Dýňový olej můžete používat na salátové zálivky, do studených omáček nebo jako doplněk k různým pokrmům. Jeho oříšková chuť dodá vašim jídlům zajímavý rozměr a zároveň přispěje k vašemu zdraví.

Závěrem lze říci, že dýně je skutečně podzimní superpotravinou, která by neměla chybět v žádné domácnosti. Ať už ji použijete jako hlavní ingredienci do polévky, jako zdravou přílohu nebo si dopřejete lžičku dýňového oleje, vždy svému tělu dopřejete pořádnou dávku zdraví. Tak neváhejte a zařaďte tuto zázračnou zeleninu do svého jídelníčku - vaše tělo vám za to poděkuje!

Zdroj: www.mojezdravi.cz, www.kondice.cz, www.youtube.com