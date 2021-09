Šedý povlak na listech dýní může být závažný problém. Pomůže prášek do pečiva

Začátek podzimu symbolizuje oranžová barva. Nejenže se listí stromů začíná postupně vybarvovat, ale také nastává doba sklizně dýní. Mezi nejoblíbenější patří bezesporu hokaido. Ta je však často napadána padlím tykvových. Jak úrodu na poslední chvíli ochránit? Zkuste použít prášek do pečiva.

Padlí tykvových

Padlí na tykvovité zelenině způsobují dvě mikroskopické houby Sphaerotheca fuliginea a Golovinomyces cichoracearum. Objevují se hlavně v druhé polovině vegetačního období. Projevují se bílými moučnatými skvrnami na všech nadzemních částech rostlin. Skvrny se postupně rozšiřují, až utvoří souvislý bílý povlak. V pozdějších fázích houby vytvářejí černé plodničky. Napadené listy nerostou, žloutnou a osychají. U rostlin tak neprobíhá fotosyntéza a hynou. Dýně hokaido je bohužel díky poměrně krátké vegetační době padlím hojně napadána.

Jak zabránit padlí na listech dýně

Hlavní prevencí je nevysazovat tykvovité rostliny na to samé místo každý rok. Padlí totiž může přežít i krutou zimu. Boj s touto houbovou chorobou začíná u správné výsadby. Rostliny vysazujte v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby mezi listy proudil vzduch a neudržovala se na nich nadměrná vlhkost. Dýně by měly být od sebe vzdáleny cca 2 metry. Zálivku směřujte ke kořenům. Vyhněte se kropení listů. Pokud i přesto vaše rostliny padlí napadlo, nejprve odstraňte postižené části. Zkontrolujte ostatní dýně a vyměňte mulč. Padlí se šíří vzduchem, proto může napadnout i vzdálenější rostliny. Po odstranění napadených listů nezapomeňte všechny nástroje sterilizovat a ruce si umyjte mýdlem. Zbylé listy ošetřete roztokem z prášku do pečiva.

Padlí na listech dýně.

Prášek do pečiva

Kypřicí prášek je suché kypřidlo používané ke zvětšení objemu a odlehčení textury pečiva. Obsahuje jedlou sodu, dihydrogenfosforečnan nebo vinný kámen a škrob. Soda bikarbona neboli hydrogenuhličitan sodný má hojné využití jak v domácnostech, tak také na zahradě. V kombinaci s vodou tvoří zásaditý roztok, jenž je ekologický a neohrožuje děti ani domácí mazlíčky. Účinně zatočí nejen s pálením žáhy nebo se špinavým nádobím, ale i s plevelem a nebezpečným padlím.

Jedlá soda a padlí

Jedlá soda není fungicid, proto mikroskopické houby nezabíjí. Na rostlině ale vytváří mírně zásadité prostředí, které chorobě stěžuje život. Houby totiž milují kyselé pH. Proto postřik aplikujte po každém dešti znovu.

Postřik aplikujte každých 3-5 dnů na listy z obou stran a i na stonky.

Postřik z prášku do pečiva

Postřik na padlí si vyrobíte snadno. Budete potřebovat 10 l teplé vody, 100 ml oleje a 6 sáčků prášku do pečiva. Vše smíchejte dohromady a nechte vychladnout. Aplikujte každých 3-5 dnů na listy z obou stran a i na stonky. Jedlá soda pomůže zlikvidovat mikroskopické houby a olej zabrání spórám v opětovném uchycení se na rostliny.

