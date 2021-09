Co udělat s dýněmi těsně před sklizní? Tohle věci se zaručeně vyplatí!

Babí léto je časem, kdy se na zahradě začínají sbírat dýně a přichází jejich sezóna. Je to s nimi podobné jako s cuketami. Jejich pěstování je velmi snadné, takže se i začátečník dočká na zahrádce záplavy lahodných oranžových plodů, a to bez větší námahy.

U pěstování dýní je velká výhoda, že jimi nemusíte mít posetou celou zahradu. Postačí dvě rostlinky, ze kterých budete mít tolik dýní, že nebudete vědět co s nimi. Dalším bonusem této zeleniny je fakt, že ji nemusíte zpracovat hned, ale můžete ji postupně zužitkovat tak, že vám vydrží až do jara.

Sklizeň dýní začíná v září a trvá až do konce řijna. Pokud chcete dýně skladovat, musí být velmi zralé. To, že je dýně zralá, poznáte podle barvy, ta musí být výrazná. Slupka navíc musí být matná a tvrdá. Také stonek musí být suchý a dřevnatý. Posledním ukazatelem je dutý zvuk, který musí zaznít, když na dýni poklepete.

Dýně sbírejte, jen pokud jsou zralé

Pokud nebudou všechny tyto znaky vaše dýně vykazovat, pak pak je ještě nesklízejte. Nesmíte však čekat až do prvních mrazíků. Až přijdou teploty pod nulou, už musíte mít dýně pod střechou, jinak by je mráz poznamenal a už by nebylo vhodné je skladovat.

Kandovaná dýně se hodí k mlsání i do pečiva. Zdroj: Konstantin Kopachinsky / Shutterstock.com

Poté, co dýně sklidíte, nechte je několik dní dosušit. Důkladně je omyjte, ve špíně by se totiž mohly skrývat bakterie. Při sluníčku nechte plody sušit venku, pokud bude vlhko, určitě najděte suché vnitřní místo. Pomůže vám i trouba. Nechte je tam půl dne při teplotě do třiceti stupňů Celsia. Pozor, abyste je však neupekli!

Suché a připravené dýně na uskladnění jsou křehké, pozor tedy dávejte při manipulaci s nimi. Jedna druhé se nesmí dotýkat, nesmí se ťuknout a teplota uskladnění by se měla pohybovat mezi 10 až 18 °C.

Načatá dýně vydrží v lednici pět dní

Plody uložte do přepravek vystlaných slámou nebo je dejte do plátěných tašek. Pokud je necháte na zemi, dejte pod ně kartony a v průběhu času je pravidelně kontrolujte.

Načatá dýně vydrží v lednici přibližně pět dní. Nemá totiž ráda vlhko, proto brzy zplesniví. Zužitkujte ji tedy co nejdříve. Kromě polévek je skvělá do salátů, pomazánek, rizota či jako pečená zelenina.

Džus z dýně doplní podzimní menu. Zdroj: Alexander Rutz / Shutterstock.com

Víte, že dýně nejen skvěle chutná, ale je také bohatá na živiny a má velmi nízkou kalorickou hodnotu? Dužinu tvoří voda a to z 90 %. Obsahuje také vlákninu a detoxikuje organismus. Pomáhá dále snižovat množství tuků v krvi, působí močopudně a podporuje vylučování při zácpě. Pravidelnou konzumací dýní dopřáváte tělu železo, měď, hořčík, zinek či karoten.

