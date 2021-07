Ebenovník můžete pěstovat i v Čechách. Má fantastické ovoce a nikdo ho nezná

My, kdo hodně cestujeme, jej známe. Ale v naší zemi bylo toto ovoce dlouho neznámé, až v posledních letech se začalo objevovat v našich obchodech. Má výrazně oranžovou barvu a trochu připomíná rajče, chuťově zase směs meruňky, hrušky a broskve. Hurmikaki, neboli ebenovník, si můžete poměrně snadno vypěstovat i doma.

Ebenovník rajčatový nebo tomel, ale také třeba „božské ovoce“, pochází původně z Číny a je znám pro své silné antioxidační účinky. Navíc předchází rakovině a čistí cévy. Barva dužiny plodu je žlutá až ohnivě červená. A chuť? Tam je to různé, protože cílová chuť by měla být sladká, ale některé plody jsou naopak ještě tvrdé a chuťově trpké. Ty by se potom měly nechat dozrát, jako většina ovoce, zhruba 10–14 dnů v teple. Kvůli vzdálenosti, kdy se k nám ovoce přepravuje, jsou totiž plody sklízeny většinou ještě tvrdé a nedozrálé.

Plody kaki nedozrají samy od sebe, jako třeba broskve, meruňky nebo i avokádo Zdroj: anitasstudio / Shutterstock

Co je velice zajímavé, že plody nedozrají samy od sebe, jako třeba broskve, meruňky nebo i avokádo. Pro jejich dozrání je nejlepší blízkost jablek a banánů. Toto ovoce při svém zrání produkuje ethylen, jehož přítomnost vyvolá zrání hurmikaki.

A jak si ho vypěstujeme doma?

Ebenovník je strom s kulatou korunou, a i když jej příliš neprořezáváme, snadno se pěstuje i udržuje. Jedná se o dobře přizpůsobivou, samosprašnou rostlinu. Plodí koncem října, kdy už oranžová dužina prosvítá přes jemnou slupku. Zajímavé je, že plody můžeme sklízet i v zimě.

Dužinu z plně zralého plodu kaki je možné natírat na chleba jako povidla Zdroj: oykuozgu / Shutterstock

Ebenovník si můžete doma vypěstovat přímo ze semínka uvnitř plodu. Jeden plod obsahuje od jednoho do osmi podlouhlých hnědých semen. K jejich vyklíčení je potřeba, aby prošla chladem, takže je nejlepší nechat je zhruba dva měsíce uložené v chladničce. Při výběru semínek si je rozdělujte na samosprašné a nesamosprašné, které tedy potřebují opylovat. Pro domácí pěstění jediného stromku byste měli zvolit samosprašnou odrůdu, pokud chcete stromků více, opyluje jej běžně hmyz.

Péče a trpělivost

Semena vysadíme do květináče, ideálně na parapet, počátkem jara, nejlépe do propustné výživné půdy s mírně kyselým pH. Důležitá je drenáž, aby semínka neuhnila a zhruba po měsíci by měla vyklíčit. Přitom pravidelná závlaha je nutností.

Hurmikaki roste pomalu, takže pokud se rozhodnete pro pěstění od semínka, rostlina bude v květináči minimálně čtyři roky předtím, než ji přesadíte do zahrady.

Také přesazení by mělo být na jaře, nebo pak až v polovině června. V zahradě vyberte místo, jež není větrné a první zimu je potřeba obalit kmínek, aby byla rostlina chráněna. Korunu přikryjte a půdu kolem kmene na zimu mulčujte.

Na talíř i pro zdraví

Dužinu z plně zralého plodu je možné natírat na chleba jako povidla, které není třeba nijak upravovat. Hurmikaki mohou konzumovat bez obav i osoby se zdravotními problémy, tedy kardiaci, diabetici, lidé s onkologickými nebo trávicími problémy. Hurmikaki je díky antioxidantům účinný jako ochrana před stárnutím buněk, ale slouží i jako prevence rakoviny ústní dutiny, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku.

Vypadá jako oranžové rajče, ale chutná spíš jako meruňka. Hurmikaki Zdroj: NoirChocolate / Shutterstock

Ovoce obsahuje karotenoidy (lykopen a betakaroten), které posilují imunitní systém, chrání pokožku před negativními účinky ÚV paprsků.

Takže pokud se rozhodnete pro trpělivost, za několik let můžete mít doma zdravé a chutné ovoce s velmi prospěšnými zdravotními účinky.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, urobsisam.zoznam.sk,urobsisam.zoznam.sk/zahrada