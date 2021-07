Epsomská sůl: Zahrada po ní bude zdravá jako nikdy předtím

Jste zastánci ekologického zahradničení? Tak to by vám doma neměla chybět epsomská sůl. Je cenově dostupná a snadno k sehnání. Na rozdíl od jiných přípravků na zahradu se nehromadí v půdě a nemá ani toxické či vedlejší účinky.

Epsomská, neboli hořká sůl, se skládá z hydratovaného síranu hořečnatého. Ten byl objeven v 17. století v anglickém hrabství Surrey. Velice rychle se rozšířil do celého světa, kde je, již pod názvem epsomská sůl, hojně využíván v lidovém léčitelství. Používá se ke zklidnění nervů, proti migréně, bolestem kloubů a proti zadržování vody v organismu. Její příznivé účinky však ocení i rostliny na zahradě. Síran hořečnatý má totiž neutrální pH, takže nepoškozuje půdu. Navíc se rozpadá na vodu, hořčík a síru, které jsou pro rostliny prospěšné. Jak ji v zahradě využít?

Hořčík napomáhá klíčení semen a posiluje buněčné stěny. Zdroj: inewsfoto/Shutterstock.com

Zlepšuje klíčivost semen a zdraví sazenic

Hořčík napomáhá klíčení semen a posiluje buněčné stěny. To vede k lepšímu růstu sazenic. Pokud tedy chcete zdravé rostliny, nasypte 1 šálek soli na 30 čtverečních metrů vyčištěné půdy. Pokud sázíte do květináče, dejte 1 polévkovou lžíci do důlku před tím, než do něj vložíte semena.

Sladší ovoce

Hořčík obsažený v hořké soli pomáhá rostlinám vytvořit chlorofyl, který je nezbytný pro fotosyntézu. Zvýšená energie uvnitř rostlinných buněk zlepšuje produkci cukru. Ovocné a ořechové stromy, nebo bobulovité keře či vinná réva, se vám tak odmění sladší a výraznější chutí plodů.

Chutnější rajčata a bohatší papriky

Hnojení epsomskou solí zaručí, že vaše rajčata a papriky budou obsypané chutnými plody. Rostliny hnojte vodou s rozpuštěnou hořkou solí každé dva týdny. Na 1 litr vody stačí použít 2 polévkové lžíce.

Hnojení epsomskou solí zaručí, že vaše rajčata a papriky budou obsypané chutnými plody Zdroj: Sergei Leto/Shutterstock.com

Růže jako od Šípkové Růženky

Toužíte po krásných růžích, které by vám záviděla i pohádková princezna? Vezměte si na pomoc hydratovaný síran hořečnatý. Ten pomůže růžím nasadit nová poupata a produkovat větší květy. Růže hnojte dohromady třikrát. Poprvé, když keř vysazujete, podruhé, když se začínají objevovat poupata a potřetí, když jsou růže v plném květu.

Zelenější zahrada

Rostliny trpící nedostatkem hořčíku poznáte snadno. Mají žluté listy, často se jim kroutí a vypadají nezdravě. I s tím pomůže epsomská sůl. Stačí ji nasypat rovnoměrně na trávník nebo kolem okrasných keřů, stromů a květin. Použijte 1 lžíci na 12 cm výšky rostliny. Sůl aplikujte jednou za měsíc. Pokud chcete, aby se zkroucené listy vzpamatovaly co nejrychleji, vyrobte si postřik z 5 litrů vody a 2 polévkových lžic soli.

Lepší absorpce živin

Hořčík pomáhá absorbovat životně důležité živiny jako je dusík, fosfor a síra. Pokud k hnojení používate komerční produkty, přidejte k nim epsomskou sůl. Zlepšíte tak jejich vstřebávání.