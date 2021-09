Jak se zbavit starých pařezů na zahradě: K likvidaci vám pomůže skvěle sůl

Stojí vám na zahradě staré pařezy jako „solné sloupy“ a vy už je nijak nevyužijete? K odstranění pařezů vám pomůže epsomská sůl!

Všechno jednou končí. Samozřejmě se to týká i života stromů a ne vždy je jeho odstranění jednoduché. Někdy je potřeba si přivolat na pomoc zkušené odborníky, aby vám vysoký strom za domem nežuchnul přímo na střechu. Každopádně nezapomeňte i potřebná povolení k porážce, jinak si vykoledujete nemalou pokutu! Abyste mohli strom pokácet, potřebujete pádný důvod.

Pařez jako dekorace

Než se pustíte do odstraňování pařezu, zvažte, co by se z pařezu mohlo vytvořit. Pokud nejste typ člověka, co by z pařezu udělal dekorativní prvek v zahradě, následující tipy přeskočte.

Na pařezu se skvěle vyjímá vřes. Zdroj: Maria Danilkina / Shutterstock.com

Zkuste pařez vydlabat a osázet. Nejlépe vám k tomu poslouží netřesky, o které se nemusíte nijak starat. Pokud chcete něco barevnějšího, šoupněte do pařezu něco sezónního. V tomto období se nabízí vřes, na jaře vám mohou z pařezů vyrůstat i tulipány. Fantazii se meze nekladou.

Máte děti? Můžete jim udělat domeček pro skřítky. Kdo není úplně zručně nadaný (včetně mě), na internetu si najde vhodné komponenty, které na pařez připevní. Vyšperkujte si ho podle vašich nápadů, děti budou nadšené. Vím, o čem píši, protože jsem se také do takového domečku pustila a syn ho ukazuje každé návštěvě. Vytvořte dveře, okna, střechu, schody…

Domeček pro skřítky z pařezu. Zdroj: Autor: ju_see / Shuttershock

Umístěte na pařez květník. Jestliže se vám nechce dlabat do pařezu díru, posaďte květináč na pařez. Mnohdy je to lepší alternativa než sázení rovnou do pařezu, protože s květináčem se lépe manipuluje a osázet ho můžete i v sedě u stolu.

Pařezový stůl. Pokud se pařez nachází na vhodném místě a je dostatečně vysoký, připevněte na něj desku a umístěte k novému stolu pár špalků na sezení. Kdo je šikovný, může si udělat stolek přímo z povrchu pařezu pomocí mozaiky.

Mozaika na pařezu. Zdroj: Profimedia

Nenadchli vás nápady jak pařez využít? Pak se vrhněte na jeho odstranění

Použít hrubou sílu můžete, to je jasné. Ale vztekání se s krumpáčem a sekerou je v tom případě nevyhnutelné… Pokud se vztekat a zbytečně vyčerpávat nechcete, jděte na to jinak! Proces s epsomskou solí je trochu zdlouhavý, ale zato bez námahy.

Proč zrovna epsomská sůl

Když strom pokácíte, neznamená to, že je mrtvý. Jeho kořenový systém je stále aktivní a z pařezu mohou vyrašit nové výhonky. Ale my mrtvý strom potřebujeme a k tomu nám pomůže právě epsomská sůl (síran hořečnatý). Když použijete tuto sůl ve větším množství, bude vytahovat ze dřeva vlhkost, a tím pádem se nebude mít možnost kořenový systém vyživovat.

Epsomská sůl má velikou výhodu v tom, že zabíjí pařez, ale nemá negativní vliv na okolní půdu. Při použití kamenné soli nebo louhu by se sice pařez také udolal, nicméně vysoký obsah sodíku by mohl znemožnit další výsadbu.

Epsomská neboli hořká sůl vám pomůže šetrně se zbavit starého pařezu. Zdroj: Martina Unbehauen/Shutterstock.com

Dávkování soli do pařezu

Shora do pařezu vyvrtejte díry co nejhlouběji to půjde. Do vytvořených otvorů nasypte sůl a opatrně nalijte vodu, aby sůl byla vlhká.

Motykou nebo jiným vhodným zahradnickým nástrojem obnažte co nejvíce kořeny a sůl nasypte i na ně (opět sůl navlhčete). To zabrání kořenům přenos vody a živin do pařezu.

Tento postup opakujte každé tři týdny. Mrtvý pařez poznáte tak, že bude dřevo tmavé a křehké. Proces může trvat měsíc až dva. Mrtvé dřevo se bude přirozeně rozkládat, ale i tento proces můžete urychlit. A sice tím, že do otvorů a kolem pařezu přisypete dusíkaté hnojivo.

